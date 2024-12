Szalay Dániel: Magyar Pétert nagyon tolta a Telex

A műsorban – amelynek a napokban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is vendége volt – Szalay Dániel először arról beszélt, hogy miként kezdett el foglalkozni a médiával. Ezt követően, egy rövid bejátszást is mutattak arról, hogy az utca emberei mit gondolnak a hazai újságírásról (a vélemények többsége nem éppen pozitív volt).

Ez utóbbit a Media1 főszerkesztője is megjegyezte, és hozzátette, hisz abban, hogy létezik tényalapú újságírás, és legalább törekedni kell erre. De szóba került egyebek mellett az is, hogy az egyetemen, ahol tanított, még az újságírójelöltek sem olvasnak hírportálokat, hanem csak „a Facebookot vagy a TikTokot nézik”, amit rémisztőnek nevezett. Szerinte ezek után az információk csak „így-úgy-amúgy” juthatnak el az átlagolvasóhoz, vagyis sok részletet nem ismernek meg.

Magyar Pétert többször is szembesítették

A sajtóra helyezedő politikai nyomással kapcsolatban szóba hozta, hogy a Tisza Párt „elég sokat, független lapokat is elkezdett, keményen, mondhatjuk azt is, hogy köpködni rájuk”. Megjegyezte, hogy amikor ezt megírják, akkor őket is rendszeresen kritika éri, „de könyörgöm, azért ez nem így működik” – tette hozzá.

Később szóba került az is, hogy nem fél-e azoktól a narratívákról, amelyek róluk terjednek a nyilvánosságban, és e ponton szóba került Magyar Péter is, aki többször kritizálta a portált. Szalay Dániel szerint ezzel úgy lehet küzdeni, hogy „megírjuk mindenkinek az ügyet továbbra is, majd másnap csodálkozik, hogy mért írtuk meg a Fidesz ügyét”. „Szerintem, ha valaki egy picit is gondolkodik, és azt látja, hogy ez az oldal tulajdonképpen mindenkinek a dolgát megírja, akkor már mégsem biztos, hogy igaz, amit ez a Péter ott beírt” – mondta erről Szalay Dániel, majd megjegyezte, Magyar Pétert is többször szembesítették az efféle tényekkel, és ilyenkor „persze már eltűnik a kommentelők közül”.

Magyar Péter és a Telex?

Utóbb azt is megjegyezte, hogy sokszor erős kritikát kapnak azoktól a szereplőkről, akikről írnak. „Amikor a médiavállalatnak a nagyvezetője 40 percen keresztül kiabál, fenyeget, nem tudom én, hogy mért kellett, mér így, mér úgy, személyeskedően” – példálózott (bár nem nevezte meg az érintett személyt). De elmondása szerint van, hogy feljelentést tesznek, ha konkrét fenyegetést kapnak.

Most például pont Magyar Péter kapcsán volt egy ilyen, hogy jött több ilyen fenyegetés, hogy elvágják a torkunkat

– fogalmazott Szalay Dániel.

Nem sokkal később azt is hozzátette, most sokkal rosszabb a média helyzete, mint az utóbbi években. Majd leszögezte azt is, hogy probléma nem akkor van a sajtóval, ha valamilyen véleményt vagy világnézetet képvisel, hanem akkor, „amikor tényeket hamisít meg, vagy amikor nem számol be valamiről”. Megjegyezte azt is, hogy ez egy-egy esetben nem feltétlenül mindig szándékos, de ha tendenciák szintjére ér a dolog, az már problémás lehet.

„Most például, és kemény leszek szerintem, de a Telexnél például csomószor azt láttam mostanában, hogy nem írtak meg Magyar Péterrel összefüggő dolgokat. […] Furcsa, amikor mondjuk a Telex nem ír meg olyan ügyeket, amik egyébként súlyos ügyek, amik egyébként nemcsak a fideszes sajtóban válnak hírré” – mondta erről, majd megjegyezte, emögött vagy üzleti döntés van, vagy az, hogy „ők maguk már annyira váltást akarnak, hogy már nem írják meg”.

Megjegyezte azt is, hogy küldött kérdést ilyen esetben a lapnak, de nem reagáltak, és „közben meg ilyen nüansznyi, protokolláris dolgokból” hír készül. „Az hogy lehet, hogy mondjuk ha beírjuk, hogy Magyar Márton, akkor Magyar Mártonról, a testvérről hány anyag jelent meg, és a mostani állapot szerint, amikor beszélgetünk, az talán kettő vagy három” – mondta, miközben utalt arra, hogy a Magyar Péter volánbuszos és a diákhiteles ügyeiről szerinte nem esett elég szó a lapnál.

Magyar Márton oldala lehet-e független?

Nem sokkal később hozzátette, zavaró az is, hogy a Magyar Márton által alapított Kontroll hírportálnál nem mondják ki, hogy ez a Tisza Párt sajtója, hanem függetlennek tüntetik fel magukat, miközben „amikor elindul az oldal, aznap rögtön egyébként egy tiszás közvéleménykutatási eredménnyel indulnak kiemelt anyagként”, és „Magyar Márton megy oda Magyar Péter tüntetésére tudósítani a Kunigunda útjára”, vagy éppen flegma válaszokat adnak a portál finanszírozására vonatkozó kérdésekre.

Interjút is kértem Magyar Mártontól. Először azt mondta, hogy majd lesz interjú, aztán utána most már azt írja, hogy nem lesz interjú. Tehát hogy nincsen transzparencia ebben

– mondta, hozzátéve azt is, a Kontrollnál lehet látni, hány ember dolgozik ott, de egyelőre egy darab hirdetést nem látott, ezért onnan nem lehet bevételük, és nem válaszolnak a kérdésekre. Megjegyezte azt is, hogy előbb-utóbb ezek a dolgok kiderülnek. „Lehet, hogy évek telnek el, de a pakliban ott van […] összevesznek, és egy távozó munkatárs borít mondjuk” – fogalmazott.

Mit hallgat el a Telex Magyar Péterről?

Majd Magyar Péterre és a Telexre visszakanyarodva azt is elmondta, hogy a Telex és mondjuk az Origo közt azért bőven van különbség, de „amikor valami pozitív dolog volt, akkor azt így fölhype-olták és azt nagyon tolták”, és közben például elhallgatták az ellenzék másik politikusának, Hadházy Ákosnak a vele kapcsolatos kritikáit, ami látszódott az oldal címkéiből is.

„És amikor viszont Magyar Péternek van valami ügye, vagy a testvérnek, akkor meg vagy nem írnak róla, vagy ilyen nagyon visszafogottan írnak. Ugye volt az az ötkertes ügy, akkor például a Telex valami nagyon nagy késéssel hozta le az anyagot, és valami olyasmi címmel, hogy egy Magyar Péternek látszó vagy egy Magyar Péterhez hasonló külsejű ember volt ott az Ötkertben. Na most, ez akkor történt, mikor addigra már Magyar Péter a Facebookon beismerte, hogy ő volt ott az Ötkertben, és elvette a telefont” – mondta Szalay Dániel.

Végül megjegyezte, annyit el lehet várni, hogy egy-egy lap ne csússzon el a tényeken, és írja meg a kényes témákat is „valamilyen szinten, legalább érintőlegesen, hogy az olvasók ne legyenek elzárva attól az információtól, hogyha csak azt olvassák” és el kell kerülni a „feltűnő aránytalanságokat”.

