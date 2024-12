Itt a friss Michelin-lista, ezek a legjobb magyar éttermek

Megjelent a Michelin Guide Hungary 2024-es kiadása, benne a legjobbnak szavazott magyarországi éttermekkel. A friss listán több új szereplő is megtalálható.

2024. december 10-én, este 7 órakor kezdődött az idei Michelin díjátadó gála. A gasztrovilág egyik legfontosabb kitüntetésének odaítélését idén is nagy érdeklődés övezte – számolt be a We Love Budapest (WLB).

Nem sokkal később az szervezőktől is megkaptuk a sajtóközleményt, amelyben azt írták, hogy

az idei Michelin-kalauzban összesen 78 hazai éttermet ajánlottak a gourmék figyelmébe.

„A Guide 2024-es kiadása összesen 78 éttermet ajánl: 34-et Budapesten, 44-et pedig a fővároson kívül. A válogatásban 2 kétcsillagos és 8 egycsillagos étterem szerepel – utóbbiak közül egy most nyerte el az elismerést. Emellett 11 étterem kapott Bib Gourmand minősítést – közülük 4 első alkalommal szerepel a kiadványban, 1 pedig idén kapta meg először az elismerést –, végül bemutatásra kerül 57 kiválasztott étterem, melyek közül 10 szintén első alkalommal szerepel. Green Star elismerést összesen 5 étterem kapott, közülük 1 első alkalommal” – fogalmaztak a közleményben.

Mint a We Love Budapest írta, a kétcsillagos tatai Platán és a Stand Étterem megtarthatta mindkét csillagját, illetve mind a 7, tavaly is csillaggal kitüntetett étterem megtarthatta egy csillagját: Budapesten a Babel, a Borkonyha, a Costes, a Salt, a Rumour, az Essência és az esztergomi 42 Restaurant is. Új Michelin-csillagos étteremként az őriszentpéteri Pajtának lehet gratulálni.

A portál szerint az alábbi éttermek kaptak helyet az idei kiadványban.

Michelin-csillagos éttermek és bisztrók:

Platán Gourmet, Tata**;

Stand Étterem, Budapest**;

Pajta, Őriszentpéter (új)*;

42 Restaurant, Esztergom*;

Salt, Budapest*;

Borkonyha, Budapest*;

Babel, Budapest*;

Costes Restaurant, Budapest*;

Rumour, Budapest*;

Essência Restaurant, Budapest*;

Bib Gourmand minősítést kapott:

Újváros Bisztró, Szarvas (új);

Iszkor, Mályinka (új);

N28 Wine and Kitchen, Budapest (új);

Goli, Budapest (új);

Platán Bisztró, Tata (új);

Macok Bisztró, Eger;

Morzsa, Pécs;

Casa Christa Étterem, Balatonszőlős;

Bistro Sparhelt, Balatonfüred;

Kistücsök Food & Room, Balatonszemes;

Anyukám Mondta, Encs;

Goli.

Új helyek a Michelin-ajánlott éttermek és bisztrók között:

KOLLÁZS Brasserie & Bar, Budapest;

Szaletly, Budapest;

Zazie Bistro, Budapest;

Teyföl, Szentendre;

Füge Étterem, Biatorbágy;

SHO Tihany, Tihany;

Cut&Barrel Salumeria és Vineria, Budapest;

Bilanx Restaurant, Budapest;

VIRTU Restaurant, Budapest;

Alelí, Budapest;

A szentendrei Teyföl csapata;

Green Star minősítést kapott:

Natura Hill, Zebegény.

Special Awards elismerésben részesültek:

Service Award: Lisztes Ivett, N28 Wine and Kitchen (Budapest);

Sommelier Award: Székely Mátyás, 42 Restaurant (Esztergom).

Az év fiatal séfje lett

Lendvai Levente, VIRTU Restaurant (Budapest).

A díjat az 1889-ben alapított Michelin cég ítéli oda, ők eredetileg az autógumik népszerűsítése miatt találták ki a kalauzt, amely különleges éttermeket és szállodákat tömörített. A kiadvány a 20. században olyan sikeres lett, hogy ma az éttermi és szállodai világ egyik legfontosabb elismerésének számít, ha valakit díjaznak.

A Michelin-ajánlásról inspecteurök döntenek – évente átlagosan 250 éttermet látogatnak meg, az ezeken a helyeken szerzett tapasztalataik alapján kerülnek fel a díjazottak a listára. A Michelin egy csillaggal minősíti a „kellemes úti kitérőt jelentő, kiváló fogásokkal büszkélkedő” éttermeket, két csillagot kap az a kitűnő étterem, amelyik miatt érdemes az utazóknak hosszabb kitérőket is tenni, három csillagot pedig azok a helyek, amelyek látogatása külön utazást is megér – tette hozzá a We Love Budapest.

A Michelin-kalauz teljes magyarországi kínálatát ezen a linken, valamint a Michelin applikációjában lehet végigböngészni.

(Borítókép: Michelin Guide)