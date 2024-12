Magyar Péter: Lázár János bejelentkezett Orbán Viktor helyére

Magyar Péter bő egy hónappal ezelőtt szintén járt az Egyenes Beszéd stúdiójában (az volt egyébként az első alkalom, hogy ismét leült interjúra Rónai Egonnal a nyári összetűzésük után). A mostani adás elején először Lázár János friss interjújára utaltak vissza.

Rónai Egon megkérdezte Magyar Péter: miből gondolja Magyar Péter azt, hogy „ez egy trónöröklési buzdító mondat”? Magyar Péter azt válaszolta: Lázár Jánosra sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy ne tudna helyezkedni.

„És hát olyan dolgokat mondott”, amelyek a Fidesz hivatalos narratívájával is szembementek – tette hozzá a Tisza Párt vezetője. Szerinte jelzésértékű az is, hogy Lázár János az adásban nem válaszolt nemlegesen még arra a kérdésre sem, hogy el fogják-e veszíteni a választást 2026-ban.

Hozzátette: szerinte először az oligarcháknál lehetett érezni, hogy próbálják bebiztosítani magukat, és most Lázár is „egy ilyen elővágást” csinált. „Mindenesetre látszik egy pánik, és ezzel egy helyzeti előnyt keletkeztetett magának a miniszter úr” – tette hozzá, miközben cáfolta Lázárnak azt a kijelentését is, miszerint ő maga korábban csak „jól érezte magát” a Volánbusz igazgatóságában és semmit nem csinált, miközben a Volánbusz „Magyar Péter miatt” is veszítette el a függetlenségét.

Miniszter úr bejelentkezett Orbán Viktor helyére

– összegezte véleményét Lázárról.

Ezt követően került szóba a Magyar Hang álhíre és Magyar Péter azzal kapcsolatos Facebook-posztja, amely miatt nemzetbiztonsági vizsgálat is indult.

A Tisza Párt vezetője most azt mondta, hogy ő csak kérdéseket tett fel. A vele szemben a posztja miatt megfogalmazott kritikákra reagálva azt válaszolta, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője csak kedden közölte először azt, hogy Bassár el-Aszad nem járt Magyarországon, és szerinte ez nem nemzetbiztonsági jelentőségű ügy.

Nagyon izzadtságszagú az egész

– mondta, majd utalt arra, hogy ők ezután is folytatják eddigi programjukat, járják tovább az országot.

Szóba került Orbán Viktor amerikai útja, majd a Magyar Péter és Menczer Tamás közte csörte is. A Tisza Párt vezetője az utóbbiról azt mondta, hogy a magyar társadalom annak semmiképp sem lett a nyertese.

Sokan azt gondolták, én is azt gondoltam, hogy a miniszterelnök ezt nem akarta, aztán mégis ráütötte a bélyegét [...] Szerintem ez egy borzasztó rossz helyzetfelismerés

– mondta Magyar Péter, aki szerint ezután az eset után sok szavazót veszíthetett el a Fidesz.

A fővárosi közgyűlésről (ahol épp a költségvetés elfogadása miatt van vita) azt mondta: még nem tudják, hogy megszavazzák-e a költségvetést, de az biztos, hogy lesznek módosító javaslataik. Megjegyezte, hogy általában nem decemberben szoktak költségvetést elfogadni, és azt is, hogy nagyon nehéz helyzetben van Budapest a szolidaritási adó miatt. Ezért úgy látja, hogy „első nekifutásra” valószínűleg nem tudják majd elfogadni a költségvetést.

Rónai Egonnak arra a közbevetésre, hogy „nem kellene-e ehhez főpolgármester-helyettes” (miután e tisztségről sem született még döntés Budapesten), Magyar Péter azt mondta: szerinte nem ezen múlik a költségvetés elfogadásának kérdése.

A teljes interjú itt megtekinthető: