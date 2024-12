A MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon jelentette be, hogy december 10-én elindították a folyamatát összesen 285 vadonatúj Intercity-szerelvény beszerzésének. Hegyi Zsolt emellett arról is beszélt, hogy a járműhiány miatt régi kocsikat is felújítanak, illetve szeretnének használtakat is bérbe venni.