Till Tamás édesanyja: A fiunk halálát elfogadtuk, de hogy nem lehet felelősségre vonni a gyilkosát, képtelenek vagyunk

Ahogyan arról beszámoltunk, a rendőrség rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy megtalálták Till Tamás gyilkosát, F. Jánost, aki azonban szabadon távozhatott a rendőrségről. A 11 éves bajai kisfiút 24 éven át kezelték eltűntként a hatóságok, míg idén nyáron meg nem találták a holttestét egy családi házhoz tartozó fészer alapjába bebetonozva. A maradványok genetikai vizsgálata megerősítette, hogy Till Tamást találták meg, és azt is, hogy bántalmazás okozta a halálát.

A rendőrség számos tanút meghallgatott, köztük a gyilkosság idején 16 éves F. Jánost is, a bajai gyermekotthon egykori lakóját, aki időnként kisebb munkákat vállalt a bajai vállalkozónál, és aki egyik, barátként megnevezett, nevelőotthonban élő társáról, K. Róbertről állította azt, hogy segített a mesterember, V. József fenyegetésére elásni a kisfiú holttestét. Később a vállalkozó otthonában valóban megtalálták Till Tamás csontjait, K. Róbertet és V. Józsefet azonban már nem tudták meghallgatni a nyomozók, mert korábban mindketten öngyilkosok lettek. Most kiderült, egyiküknek sem volt köze a kisfiú meggyilkolásához, Till Tamást ugyanis F. János verte agyon egy ácskapoccsal.

A 40 éves, jelenleg Budapesten élő vállalkozó részletes vallomásából kiderült, hogy az esztergályosnál dolgozva dohányzás közben találkozott össze az arra kerékpározó Till Tamással, akitől segítséget kért. F. hátracsalta a fiút a fészerhez, ahol megtámadta, és a helyszínen megölte. Ácskapoccsal addig verte a kisfiút, amíg élt, majd fóliával letakarta, mert tudta, hogy betonozás lesz az épületben. F. szerint V. József soha nem tudta meg, hogy mit rejtett az aljzatbeton.

„Megérdemelné, hogy örökre börtönbe zárják”

A szülőket megkereste a Blikk, a lapnak Till Tamás édesanyja próbálta megfogalmazni, mi zajlik bennük a sokkoló tények megismerése után.

Csaknem negyed évszázadot vártunk arra, hogy előkerüljön a fiunk. A halálát el kellett fogadnunk, de hogy a gyilkosát nem lehet felelősségre vonni, képtelenek vagyunk

– mondta Tillné Vörös Katalin.

A meggyilkolt bajai kisfiú édesanyja úgy fogalmazott, hogy számukra nincs ennél borzalmasabb érzés, és elfogadhatatlannak tartják a helyzetet.

„Megérdemelné, hogy örökre börtönbe zárják, de Tomit már az sem hozná vissza. Fogalmam sincs, hogyan tovább. Lezárni az ügyet magunkban, és elengedni a fiunkat már sosem tudjuk – magyarázta a lapnak. Tamás édesapja is kifejtette véleményét, ő azt mondta, hogy úgy érzi „jobb, ha magában tartja, hogy mit gondol, és hogy fia egy jószívű gyerek volt, akinek mégis ez lett a végzete”.

Szűkszavúak voltak a nyomozók

A rendőrség a sajtótájékoztatón közölte, az indítékot a nyilvánossággal nem osztják meg, arról a tájékoztatóval párhuzamosan számolnak be Till Tamás szüleinek. A kisfiú édesapja a 24.hu-nak elmondta, valóban náluk jártak a rendőrök, és közölték velük, hogy megvan a fiuk gyilkosa. Elmondása szerint szűkszavúak voltak, és többet tudtak meg a sajtótájékoztatóból, mint amit nekik mondtak a nyomozók.

Sokkolt és hidegzuhanyként ért bennünket a hír. Ezt szerintem sehogy sem lehet feldolgozni. A feleségem azóta sír, hogy meghallotta. Egész egyszerűen nem lehet felfogni, hogy valaki így meg tud úszni egy gyilkosságot

– mondta Till Mátyás, aki azt is elárulta, hogy nem ismerték fiuk gyilkosát, F. Jánost.

„Felháborítónak tartom, hogy büntetlenül meg lehet ölni egy tizenegy éves kisfiút, még akkor is, ha az elkövető is csak tizenhat éves volt akkor, amikor megölte a gyermekünket” – mondta a lapnak Till Tamás édesapja a rendőrség keddi bejelentésére reagálva, amely szerint azonosították fiuk gyilkosát, aki szabadon távozhatott a rendőrségről, mert 2015-ben elévült a tette, amelyet még 16 évesen követett el.

Huszonnégy évig keresték

2000. május 28-án a bajai kisfiú, Till Tamás a közeli vadasparkba akart menni gyereknap alkalmából. A szülei engedték, hogy egyedül induljon útnak a kerékpárjával, azonban soha nem érkezett meg. Huszonnégy éven át keresték őt, és a kutatás közben több teória is felvetődött, a legismertebb eltűnt gyerek lett az országban. Egy alkalommal valaki azzal telefonált a hatóságokhoz, hogy látta a fiút az egyik pályaudvaron, míg máskor a szülők kaptak levelet „Élek” szöveggel. Egy alkalommal olyan hír is szárnyra kapott, hogy külföldi pedofilhálózat emberei kapták el és csempészték ki az országból. A család sokáig hitt abban, hogy hamarosan visszatér szeretett fiuk, még a szobáját is felújították, valamint ajándékokkal készültek neki.

Az ügy gyanúsítottja sokáig Sz. János volt, aki abban az időben végzett barátnőjével, majd megerőszakolta áldozata anyját, és a fiait is súlyosan bántalmazta. A kihallgatása alatt beismerte, hogy elásta egy tízéves bajai gyerek holttestét, valamint a Till családot is ismerte, de a vallomását később visszavonta. Tavalyi szabadulásakor már úgy nyilatkozott, hogy kényszer hatására ismerte el Till Tamás megölését. Hosszú éveken keresztül tartott az eltűntként kezelt Till Tamás utáni kutatás, míg idén egy vallomással váratlan fordulatot vett az ügy.

Till Tamást a múlt héten helyezték végső nyugalomra, a szertartáson olyan sokan gyűltek össze, hogy az aprócska terembe be se férhetett a teljes gyászoló tömeg. A katolikus szertartás során a pap megjegyezte, a család a mai napig bizonytalanságban él, míg a család jóbarátjának beszédéből kiderült, a szülők tudják, hogy a fiuk meghalt, de nem akarják elhinni, hogy csupán ennyi volt az élete.

(Borítókép: Till Tamás szülei 2024. december 5-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)