Megtalálták Till Tamás gyilkosát, szabadon távozhatott a rendőrségről

Huszonnégy év nyomozás után idén második alkalommal tartott sajtótájékoztatót a rendőrség Till Tamás ügyében. Ismert, hogy a nyáron a rendőrség Teve utcai központjában jelentették be, hogy vélhetően emberölés áldozata lett a mindössze 11 éves kisfiú, aki gyereknap alkalmából biciklizett el a közeli vadasparkhoz. A gyermek holttestét egy bajai ház vasbeton alapjában találták meg, majd DNS-vizsgálat bizonyította be, hogy valóban a csaknem negyedévszázada keresett Tamásról van szó.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője már a tájékoztató elején jelezte, egyéni interjúra nem lesz lehetőség, mivel annyira szövevényes az ügy, hogy szinte lehetetlen néhány perc alatt azt összefoglalni. Kedden délután Petőfi Attila vezérőrnagy, főkapitányi biztos és Bogdány Gyula alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Bűnügyi Osztályának vezetője számoltak be az ügy fejleményeiről a sajtó képviselőinek.

A holttest felfedezése óta emberölés bűncselekménye miatt rendeltünk el nyomozást

– mondta Petőfi Attila, miután összefoglalta az augusztusi fejleményeket az ügyben.

Bogdány Gyula alezredes ismertette, a gyilkos személyét felderítették, eszerint az alig 11 éves Till Tamást egy akkor

16 éves magyar fiatal, F. János ölhette meg, akinek a neve az első 24 évben nem vetődött fel a körözési eljárásban.

Tanúkat hallgattak ki, valamint szakértőket vontak be a nyomozásba, hogy kiderüljön, mi is történt a bajai fiúval. Miután a nyáron a rendőrség látóterébe került két kamasz, valamint egy bajai esztergályosmester, így ebben a körben próbálta meg megtalálni az elkövetőt a rendőrség. Kiderült, F. manipulálta a tanúkat, hogy vallomásaikban ők is a már meghalt esztergályost és korábbi barátját jelöljék meg elkövetőnek.

F. János volt az, aki a nyáron az ügyészségen barátja és korábbi munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. Ebből kiderült, hogy valóban az esztergályosnál dolgozott, dohányzás közben találkozott össze a kerékpáros Till Tamással, majd segítséget kért tőle. A fiú követte őt a fészerhez, ahol F. megtámadta, és a helyszínen megölte. Ácskapoccsal addig verte a kisfiút, amíg élt, majd fóliával letakarta, mert tudta, hogy betonozás lesz az épületben. F. szerint V. József soha nem tudta meg, hogy mit rejtett az aljzatbeton, de korábbi barátjának beállított kamasz – akit F. elsőként bűnsegédként jelölt meg – sem tudhatott a gyilkosságról. F. János megbánást tanúsított, mostanra már családos, vállalkozó ember lett belőle.

Petőfi Attila szerint a történtek kimerítik a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés fogalmát. Hozzátette, az indítékot a nyilvánossággal nem osztják meg, arról a tájékoztatóval párhuzamosan számolnak be Till Tamás szüleinek. Mint kiderült, F. János 16 éves volt a bűncselekmény elkövetésekor, azaz még nem töltötte be a 18. életévét, ebből kifolyólag 2015-re elévült az ügy, így szabadon távozhatott, gyanúsítva nem is volt.

Huszonnégy évig keresték

2000. május 28-án a bajai kisfiú, Till Tamás a közeli vadasparkba akart menni gyereknap alkalmából. A szülei engedték, hogy egyedül induljon útnak a kerékpárjával, azonban soha nem érkezett meg. Huszonnégy éven át keresték a 11 éves fiút, és a kutatás közben több teória is felvetődött, a legismertebb eltűnt gyerek lett az országban. Egy alkalommal valaki azzal telefonált a hatóságokhoz, hogy látta a fiút az egyik pályaudvaron, míg máskor a szülők kaptak levelet „Élek” szöveggel. Egy alkalommal olyan hír is szárnyra kapott, hogy külföldi pedofilhálózat emberei kapták el és csempészték ki az országból. A család sokáig hitt abban, hogy hamarosan visszatér szeretett fiuk, még a szobáját is felújították, valamint ajándékokkal készültek neki.

Az ügy gyanúsítottja sokáig Sz. János volt, aki abban az időben végzett barátnőjével, majd megerőszakolta áldozata anyját, és a fiait is súlyosan bántalmazta. A kihallgatása alatt beismerte, hogy elásta egy tízéves bajai gyerek holttestét, valamint a Till családot is ismerte, de a vallomását később visszavonta. Tavalyi szabadulásakor már úgy nyilatkozott, hogy kényszer hatására ismerte el Till Tamás megölését. Hosszú éveken keresztül tartott az eltűntként kezelt Till Tamás utáni kutatás, míg idén váratlan fordulatot vett az ügy egy vallomással.

Till Tamást a múlt héten helyezték végső nyugalomra, a szertartáson olyan sokan gyűltek össze, hogy az aprócska terembe be se férhetett a teljes gyászoló tömeg. A katolikus szertartás során a pap megjegyezte, a család a mai napig bizonytalanságban él, míg a család jóbarátjának beszédéből kiderült, a szülők tudják, hogy a fiuk meghalt, de nem akarják elhinni, hogy ennyi volt csupán az élete.

Gyerek segítségével tüntethette el Till Tamást?

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a korábbi sajtótájékoztatón kiemelte, nincs ma Magyarországon felderítetlen emberölési ügy, és ugyanígy járnak el a gyanús eltűnésekkel is. Petőfi Attila nyomozó, az ORFK vezérőrnagya, rendőrségi főtanácsosa felidézte, ha a fiú élne, akkor most töltené be a 35. életévét. A beszédhibás, szeretni való gyerek utáni nyomozást nehezítette, hogy az eltűnésekor a városban gyereknapi ünnepséget rendeztek, így sok volt az idegen személy a településen. Idén június 11-én aztán kaptak egy információt a vármegyei főügyészségtől, hogy egy gyermekotthon lakója fenyegetés vagy pénz hatására segített elásni egy gyereket a vármegyében.

A fiút nem tudták kihallgatni, mert 2011-ben öngyilkos lett, de a mostanra már 40 éves barátja tudott érdemi vallomást tenni az üggyel kapcsolatban. A két fiú egy vállalkozónál, egy esztergályosmesternél, V. Józsefnél dolgozott. Egy 800 négyzetméteres csarnok kétszintes családi házát próbálta otthonossá tenni, ebben kérte a fiúk segítségét. Egy kis fészer kötötte volna össze a két épületet, amihez vasbetonozásra volt szüksége.

A rendőrök hatvan centi mélyre ástak a fészer alatt, amikor megtalálták a holttestet, ám azt egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a fiú halálát.

V. József 2021-ben önkezével vetett véget az életének, hozzátartozói nem tudtak érdemben információt megosztani. Őt korábban a megtalált kerékpár miatt hallgatták meg a rendőrök. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást az ügyben, az ásatás alatt készült felvételeket a rendőrség YouTube-csatornáján közzétették, amit 18 év feletti, erős idegzetű olvasóink ezen a linken tudnak megtekinteni.

Korábban az Index is megírta, hogy a Bácsbokod felé vezető úton egy kerékpározó gyereket gázoltak el, majd a holttesttől a sofőr az éppen épülő háza alapzatának betonozásakor szabadult meg. A legfrissebb információk szerint Till Tamást nem elgázolták, hanem gyilkosa leüthette vagy leránthatta a bicikliről, mielőtt elásták egy fészer betonja alá. Bár a rendőrség és a szülők is azt hitték korábban, hogy a gyereket elgázolták, a legfrissebb, koponyamaradványokon végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy leüthették vagy leránthatták a bicikliről a kisfiút.

