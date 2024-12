Kiengedték az elmegyógyintézetből Zimány Linda zaklatóját, a modell ijesztőnek tartja a fejleményeket

Ahogy júniusban beszámoltunk róla, Németországban fogták el a férfit, aki többek között Zimány Lindának és több rendvédelmi szervezetnek is fenyegető üzeneteket küldött korábban. Az illetőt letartóztatták, a kényszerintézkedés helyéül pedig az elmegyógyintézetet jelölték ki. Úgy tűnik, most onnan is kiengedték a 43 éves férfit.

A 24.hu információi szerint a modellt zaklató férfi olyan kóros elmeállapotban szenvedett a bűncselekmények elkövetésekor, ami miatt nem tudta felismerni a cselekményei súlyát és annak következményeit. A nyomozást lezárták. A lap megkeresésére Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője elmondta, a férfi már „nem áll kényszerintézkedés alatt”.

Az ügyét a rendőrség elkülönítette, ezért javasoljuk a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresését

– tette hozzá a helyettes szóvivő. A BRFK sajtóosztálya közölte, a nyomozást megszüntették, ugyanis „büntethetőséget kizáró ok állapítható meg az elkövetőnél”.

Zimány Linda ijesztőnek tartja a döntést

Az ügyben a lap Zimány Lindát is kereste, aki elmondta, sajnálatosnak tartja, hogy a férfit szabadon engedték.

Ijesztőnek tartom, hogy kiengedték, és köztünk lehet. Bízom abban, hogy az új törvénytervezet szerint szigorúbb elbírálás alá kerülnek ezek az életveszélyes zaklatások. Abban bízom, hogy a szakértők jól döntöttek, és a jövőben nem lesz veszélyes rám

– fogalmazott a modell.

A lap által megkérdezett jogász szerint a hatóságok szabályosan jártak el az ügyben.