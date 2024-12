Corvinus-per: a tanúk szerint a kirúgott tanár stílusa vezetett a döntésükhöz

Szerdán tovább folytatódott Ádám Zoltán munkaügyi pere a Fővárosi Törvényszéken, a tárgyaláson három tanú is megjelent. A Corvinus egykori kancellárja, Ádám Zoltán egykori felettese és az akkor megbízott rektorként dolgozó tanúk hosszú órákon át idézték fel, milyen körülmények között mondtak fel az egykori egyetemi oktatónak.

Korábban többször is próbálkozott a tanúmeghallgatással a Fővárosi Törvényszék bírája, most szerdán ezzel tudott folytatódni a munkaügyi per Ádám Zoltán és a Budapesti Corvinus Egyetem között. Három tanút, köztük Szabó Lajost, az egyetem akkori megbízott rektorát, majd Domahidi Ákos egykori kancellárt, végül Major Klára intézetvezetőt, Ádám Zoltán egykori felettesét hosszú órákon át hallgatta a bíróság. A vallomásokból kiderült, hogy mind a hárman kifogásolták Ádám Zoltán stílusát, amiben a válaszleveleit írta a kancellárnak. Domahidi két e-mailnek a megküldését kérte a kollégájától, válaszul viszont olyan üzenet érkezett már a sokadik elektronikus levélben, amellyel kapcsolatban úgy érezték, hogy megkérdőjelezi a kancellár kompetenciáját.

A belső vizsgálat lezártakor a bizottság megküldte az eredményt a három tanúnak, akik egyenként és közösen is arra jutottak, hogy Ádám Zoltánnak távoznia kell az intézményből. A több mint egy évvel ezelőtti menesztésre visszaemlékezve úgy nyilatkoztak, hogy még ekkor is kaptak kellemetlen megjegyzéseket az oktatótól.

Szabó Lajos szerint normális viszonyban dolgoztak, csupán két alkalom volt, amikor összekülönböztek. Az egykori rektor hangsúlyozta, hogy az egyetemről senkit nem távolítanak el a politikai véleménye miatt, miközben sok munkatársuk aktív a közélettel kapcsolatos témákban. Domahidi Ákos többször is megismételte, hogy abban az időszakban, amikor robbant a botrány a kérdéses vizsgával kapcsolatban, nagy volt rajtuk a nyomás és nehéz helyzetben voltak. Major Klára rajta volt a kancellár és Ádám Zoltán levelezésén, két üzenet kivételével, és noha érzékelte, hogy beosztottja nem megfelelően kommunikál a kancellárral, nem jelezte ezt neki.

A három tanú, akik jelenleg is az egyetemen dolgoznak, meghallgatásával még nem ért véget a per, a következő évben újabb volt kollégák állnak a bíróság elé.

Vizsgától a kirúgásig

Korábban beszámoltunk róla, hogy etikai eljárás indult a Budapesti Corvinus Egyetem két munkatársa ellen, mivel az egyik hallgatóval feltűnően kivételeztek egy vizsgán. A Corvinus Közgazdasági Intézetének docense szerint a diák családja érdemi Mol-részesedéssel rendelkezik, és a szülők személyesen és írásban is megpróbáltak nyomást gyakorolni az egyetem vezetőinél, hogy gyerekük lehetőséget kaphasson a vizsgára.

2023 júniusában Szabó Lajos megbízott általános rektorhelyettes szabálytalansági eljárást indított, amelyet az egyetem kancellárja, Domahidi Ákos vezetett le. Az eljárás keretein belül meghallgatták Ádám Zoltánt is, majd a kancellár bekért tőle több e-mailt. Ádám Zoltán úgy tudta, hogy mindent átküldött, azonban két e-mail mégsem ment át. Végül a levél meg nem érkezése és a kancellárral szemben használt stílusa miatt bocsátották el.

Ádám Zoltán azt feltételezi, hogy az elbocsátásáról szóló döntés kommunikálásával megvárták a szabálytalansági eljárás végét, hogy azután a kettőt összekapcsolhassák az egyetemi kommunikációban. Ezután indított munkaügyi pert a Corvinus ellen, mert azt szeretné, ha a kollégái és mások is látnák, hogy nem hátrál meg az egyetemvezetés gátlástalan repressziójával szemben.

Az ügyben korábban Szabó Lajos, a Budapesti Corvinus Egyetem megbízott rektora is interjút adott az Indexnek, amelyben részletesen beszélt az ügy körülményeiről.