Így szórja a büntetéseket Kövér László: Szél Bernadett és Gyurcsány Ferenc a két rekordtartó

A második Orbán-kormány kezdetétől, vagyis 2010 óta Kövér László az Országgyűlés elnöke. Az ő feladata, hogy rendet tartson a Tisztelt Házban, és kordában tartsa azokat a képviselőket, akik megszegik a szabályokat. Annak érdekében, hogy legyen valami fegyelmező eszköz Kövér László kezében, 2013 óta pénzbüntetéssel is sújthatja a rakoncátlankodó képviselőket. A bizottságok is nyújthatnak be tiszteletdíj-csökkentésre irányuló fegyelmi javaslatot, erre azonban csak egyszer volt példa, 2013-ban; az akkor még jobbikos Novák Elődre szabtak ki egy 131 410 forintos bírságot a Kulturális és Sajtóbizottság előterjesztése alapján.

Ezt a büntetést azonban nem kellett befizetnie a szabálysértő politikusoknak, hanem levonták a tiszteletdíjából.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a pénzbírság bevezetése óta eltel 11 évben mely képviselők, hányszor és mekkora pénzbüntetést kaptak, így adatigényléssel fordultunk az Országgyűlés Hivatalához. Az általuk közölt határozatokból elkészítettük a tiszteletdíj-csökkentések történetének teljes listáját, amelyből kiderül, hogy összesen 162 alkalommal büntettek meg 114 képviselőt, a büntetések teljes összege pedig 134 396 313 forint.

Fotó: Kolumbán Kitti / Index

Szanyi Tibor egy kézmozdulattal beírta magát az Országgyűlés történelmébe

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) alapítója volt az első képviselő, akit megbüntetett Kövér László. A 131 ezer forintos büntetésre a házelnök beadványa szerint azért tett javaslatot, mert a „2013. március 18-i ülésének jegyzőkönyve szerint interpellációja viszonválasza során kirívóan sértő kifejezést használt”. A valóság azonban ennél sokkal szórakoztatóbb, különösen akkor, ha észben tartjuk, hogy magyar politikatörténeti pillanatról van szó.

Az akkor még MSZP-s képviselőként tevékenykedő Szanyi Tibor a nevezetes márciusi ülésen interpellációja után az ülésteremben középső ujját felfelé tartva beintett a Jobbik-frakciónak. Később elmondta, hogy azért alkalmazta a nemzetközileg elismert kézmozdulatot, mert szerinte a jobbikos képviselők rasszista megjegyzéseket tettek.

Szanyi Tibor bemutat a Parlamentben

Szanyi Tibor ezzel a büntetéssel beírta magát az Országgyűlés történelmébe és megelőzte a párbeszédes Karácsony Gergelyt és Szilágyi Pétert, akiket néhány héttel később büntetett meg Kövér László, amiért az információszabadságról szóló törvény módosítása elleni tiltakozásul egy „Loptok, csaltok, hazudtok!” feliratú táblát vittek az ülésterembe, és állítottak fel a kormánypárti padsorokkal szemben. Előbbi 50 ezer, utóbbi 185 ezer forint büntetést kapott. A jegyzőkönyv szerint fél perccel korábban szavaztak a jelenlegi főpolgármester büntetéséről, mint Szilágyiéról, így Karácsony Gergely állhat fel a képzeletbeli dobogónk második fokára, a harmadik helyre pedig Szilágyi Péter került.

A Jobbik frakcióját büntették a leggyakrabban

Felmerülhet a kérdés, hogy miért kaphat egy képviselő büntetést, erre azonban nem lehet egzakt választ adni, csak annyit, ha megsérti a házszabályokat, akkor számíthat bírságra.

Hivatalosan a képviselő tiszteletdíja csökkenthető,

ha a képviselő felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot (…) kirívóan sértő kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet;

ha a képviselő az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő magatartást tanúsít, illetve magatartásával a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre, szavazásra vagy a szemléltetésre vonatkozó szabályait megszegi;

ha a képviselő az Országgyűlés ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen (…) erőszakkal fenyegetett, arra hívott fel.

Ezek alapján az elmúlt bő évtizedben büntetést kezdeményezett a házvezetés, ha egy képviselő:

bemutatott,

molinót vagy táblát vitt be az Országgyűlésbe,

krumplit vitt be az Országgyűlésbe,

elfoglalta az elnöki emelvényt,

elfoglalta Orbán Viktor helyét,

papírokat szórt a karzatról,

sípolt,

szirénázott,

bekiabált,

sértegette a kormányt

vagy sértegette Kövér Lászlót.

A leggyakrabban a Jobbik politikusait kellett fegyelmezni, őket összesen 55 alkalommal sújtották tiszteletdíj-csökkentéssel. A második helyezésért szoros a verseny, ugyanis az LMP 27 büntetését éppen csak megelőzi az MSZP, amelynek képviselőit összesen 29 alkalommal bírságolták meg.

A Jobbik „sikerét” az alapozta meg, hogy 2013-ban a földtörvény megszavazásakor az egész Jobbik-frakció felvonult az elnöki pulpitus előtt, hogy megakadályozzák a szavazást, így szépen sorban mindenkit megbüntettek. Hasonló történt 2018 decemberében is, amikor a úgynevezett túlóra-törvényről szóló szavazáskor az ellenzéki képviselők ismét elállták Kövér László útját a pulpitus előtt, miközben a karzatról az akkor még LMP-s Csárdi Antal 500 ezer forint büntetést érő akció keretében ,,Rabszolgamunka helyett tisztességes béreket!” feliratú papírcédulákat szórt a kormánypárti képviselők padsorai fölé. Természetesen a jobbikos képviselők sem akartak kimaradni a büntetésáradatból, nehogy utolérje őket valaki, így Jakab Péter a zárószavazás előtt elfoglalta Orbán Viktor helyét, és a kezével letakarta a szavazógombokat, amiért több mint 1 millió forintos tiszteletdíj-csökkentésben részesült.

A Mi Hazánk a legkevesebbszer büntetett párt, ennek azonban az az oka, hogy a legtöbb képviselőjüket még jobbikosként büntették meg. Az már kevésbé meglepő, hogy a Fidesz politikusait bírságolta meg Kövér László a második legkevesebbszer (10 alkalommal).

Amennyiben a büntetések összegét nézzük, akkor viszont már nem annyira magabiztos a Jobbik előnye. Igaz a dobogó legfelső fokát így is ők szerezték meg 35 989 564 forintnyi összesített bírsággal, de a DK politikusai szorosan követik őket 32 599 196 forinttal. Fontos különbség az, hogy amíg jobbikosokat több mint ötvenszer bírságoltak meg, addig a DK képviselőt csak 14 alkalommal, így ha a büntetések átlagos összegét nézzük, akkor Gyurcsány Ferencék állnak az élen 2 328 514 forintos átlaggal. Őket a Párbeszéd követi 1 237 021 forintos átlagbüntetéssel.

Gyurcsány Ferenc és Szél Bernadett Kövér László két „kedvenc” politikusa

Rosszalkodó parlamenti képviselőkről sokaknak elsőre Jakab Péter jut az eszébe, aki, mint már említettük, „a miniszterelnök cselekvési szabadságának korlátozása, a szavazásban való részvételének fizikai erővel történő megakadályozása érdekében” takarta el Orbán Viktor szavazógombjait. De ő volt az is aki egy zsák krumplit vitt be a Parlamentbe, amit a „a borsodiak küldtek” a miniszterelnöknek, és az is, aki „ficsúroknak” nevezte a kormány politikusait és Kövér Lászlót is. Előbbi akciója egyébként 440 ezer forintjába, míg utóbbi 960 ezer forintjába került.

Eszünkbe juthat még Tordai Bence is, aki 2021-ben több mint 800 ezer forinttól esett el azért, mert miközben telefonjával videózott, elállta Varga Mihály miniszter útját, és kérdésekkel provokálta. A fideszes képviselők közül egyébként kapott büntetést már Kubatov Gábor, Hoppál Péter, Font Sándor és Kerényi János is, de rájuk azért nem gondolunk igazi rosszfiúként.

Azonban egyikőjük sem ér fel Szél Bernadett szintjére, akit hosszú pályafutása alatt már hétszer sújtottak tiszteletdíj-csökkentéssel. Őt követi Novák Előd 5 bírsággal, majd a dobogó harmadik fokán hármas holtversenyben áll Szabó Tímea, Hadházy Ákos és Tordai Bence.

Fotó: Kolumbán Kitti / Index

Azt gondolnánk, hogy a legtöbbször büntetést kapók lesznek ott a legtöbb büntetést kapók listáján is, azonban Gyurcsány Ferenc idei, rekordot jelentő 14 138 736 forintos büntetésével, amit azért kapott, mert árulónak nevezte a kormányt, beelőzött mindenkit. A DK vezetője az idei eseten kívül még egyszer kapott büntetést, így az összesen 16 560 336 forintot bukott. Őt Jakab Péter követi 15,3 millió forinttal, majd utána jön Szabó Tímea 11,75 millió forinttal.

Érdekesség, hogy a 10 legtöbb büntetést kapó politikus összesített bírsága 74 996 982 forint, ami meghaladja a további 104 tiszteletdíj-csökkentésben részesülő képviselő összesített bírságát, az ugyanis csak 59 399 331 forint.

(Borítókép: A túlóratörvény szavazása a Parlamentben 2018. december 12-én. Fotó: Bődey János / Index)