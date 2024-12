Szájer József: „Nagyon örültem, hogy ez az egész ügy ilyen ereszként híresedett el”

A novemberben visszatérő fideszes politikus több sajtóorgánum után Jeszenszky Zsoltnak adott interjút egy podcast keretében, melyben többek között az elmúlt 35 év magyar belpolitikáját is kitárgyalták, részletesen beszéltek a rendszerváltásról, Antall Józsefről és Csurka István Orbán Viktorra gyakorolt hatásáról. Nem maradhatott ki Szájer brüsszeli botránya sem, valamint Soros György és Magyar Péter szerepéről is elmondta a véleményét.

Jeszenszky Zsolt podcastműsorának Szájer József volt a vendége, akit többek között arról kérdezett, hogy milyen kudarcokkal szembesült a Fidesz a rendszerváltás óta, illetve identitásválságba került-e. Beszéltek a rendszerváltás módjáról, valamint Antall József és Csurka István Orbán Viktorra gyakorolt hatásáról.

Szájer József elmondta a véleményét a Fidesz 1994-es politikai irányváltásáról, de megszólalt Magyar Péterről is. Soros György szerepére is kitért az Európai Unió politikájában, valamint azt is elmondta, szerinte mi lesz Brüsszellel. Új könyvének tartalmát is részletezte, és megemlítették az ereszes ügyet. Jövőbeli tervei közül pedig elárulta, akar-e még politikus lenni.

A beszélgetés alatt az alábbi fontos megállapításokat tette a fideszes politikus:

„A médiumoknak, és közvetlenül az eredeti értelmében a közvetítő elemeknek a szerepére jöttünk rá, hogy igenis óriási a jelentősége annak, hogyha csinálunk valamit, és azt szeretnénk viszontlátni, akkor kell, hogy legyen valami, ami közvetítés, ami ezt hitelesen úgy csinálja, hogy az emberek ebből érezhessék. Másrészt pedig nem csinálhatunk olyat, amiről nem mondjuk el világosan, hogy az miért történt meg. Azért történt, mert mi megcsináltuk.”

„Amit szerintem Orbán Viktor és a Fidesz megragadott, az az, hogyha a nemzeti érzést mi saját magunkénak valljuk, akkor az egyben a legsikeresebb szavazatmaximalizációs módszer is, mert ennek van elegendő érzelmi töltete, létrehoz egy közösséget. Tehát ez szerintem a legnagyobb méretű, reálisan létrehozható kötelék emberek között, mert innen már csak a birodalmi szint van, amiben pedig a hatalom érvényesül, nem pedig az emberi közösségek ereje.”

„Szerintem a Fidesznek olyan erős az identitása, és 2002-től fogva olyan mértékben be is érett, és olyan stabilak ennek az alapjai, hogy ezt az érzelmi többletet tudja alakítani, egyfajta keretet ad mindennek. Hiszen hogyha épül egy új színház, akkor az nem önmagában egy épület, még csak nem is egy kulturális jelenségnek az eseménye, hanem egy nagyon széles összefüggésbe helyezkedik.”

„Igazából pontosan ez hatalmasodott el rajtam, hogy itt van 30 év, amit hiába dolgoztam végig, hiába csináltam, amit csináltam, egy ilyen bizalmi típusú kérdésen én megbuktam a vizsgán. Ami azért egy alapvető dolog, hát a politikának azért mégiscsak a bizalom van a legbelsőbb körében, és hogyha ezt az ember eloszlatja, utána ezt nem lehet csak úgy visszaépíteni. És ezért persze az ember igenis hibáztatta saját magát is, de hogy úgy mondjam, olyan állapotba nem kerültem, ami irracionális értelemben vitt volna ebbe bele, vagy olyan gondolatokhoz vitt volna. Bírtam, hát kihúztam négy évet is azóta, és szerintem egy tisztességes visszaútnak a lehetőségét is kiépítettem. A visszaút persze nem a politikába vezet, most rengeteg helyen és rengeteg módon azért kapom a kérdéseket, mint hogyha velem szemben, mint egy elemző, mint a világot úgy értelmező, egyébként passzióból ezt csinálom.”

„Kigondolják, hogy énnekem mit kellett volna képviselnem parlamenti képviselőként, miközben én ezekre nem kaptam felhatalmazást a választóimról. Nekem soha nem volt titkos agendám, minden, ami tőlem elhangzott, az szinte leírva megtalálható, és nem csak ilyen visszaemlékező kötetekben. Az összes beszédemet kiadtam, az összes interjút, amit velem készítettek, kiadtam, ezek elérhetők a nyilvánosság számára. Soha olyan kijelentést nem tettem, amely ellentmondásban lett volna az alapelveimmel, vagy gyűlöletkeltő lett volna bármilyen irányban. Ezt én végtelenül megalázónak és felháborítónak tartom, mert most mindegy, hogy én meg tudom védeni magam, én nem féltem magamat ezekben az ügyekben, de hát mégiscsak kicsináltak.”

„Én azért magamban nagyon örültem, hogy ez az egész ügy ilyen ereszként híresedett el. Gondold el, csak gondolj bele a történetbe, mennyivel durvább nevet is adhattak volna ennek az egész történetnek. Ez még vicces, és ez még szellemes is bizonyos értelemben.”

Szájer Józsefnek nem ez volt az első interjúja, mióta a beszélgetőkönyve, a Frontvonalban megjelent. Az elmúlt hetekben interjút adott a Mandinernek, az InfoRádiónak és a Telexnek is.

Mint ismert, Szájer József, a Fidesz alapító tagja, egykori EP-képviselője 2020 decemberében botrányos körülmények között távozott a közéletből, miután kiderült, hogy a koronavírus-járvány miatti lezárások alatt a gyülekezési szabályok megsértése mellett melegorgián vett részt Brüsszelben, ráadásul a belga hatóságok drogot is találtak a fideszes politikusnál. Idén novemberben a Szabad Európa Intézet igazgatójaként tért vissza a nyilvánosságba.

(Borítókép: Szájer József a Szabad Európa Intézet igazgatója a Frontvonalban – Beszélgetések Szájer Józseffel című könyv bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2024. november 26-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)