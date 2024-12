Ha életfogytig nem is, de évekre rács mögé kerülhet Till Tamás feltételezett gyilkosa

Nemcsak a közvéleményt, hanem a politikusokat is felháborította, hogy a 11 éves Till Tamás ellen 2000-ben elkövetett gyilkosság elkövetője, F. János szabadon távozhatott a rendőrségről, mert tette már elévült. Miközben évről évre puhulnak az elévülés szabályai, fejlődik a bűnügyi technika és az igazságügyi orvostan, adódik a kérdés: Kinek az érdekeit szolgálja, hogy még ma is vannak olyan súlyos bűncselekmények, amelyek bizonyos idő eltelte után elévülnek?

Óriási közfelháborodást keltett, hogy a Till Tamás elleni, 24 évvel ezelőtti gyilkosság tettese, F. János szabadon távozhatott a rendőrségről, mert tette 2015-ben elévült. Az ügyről tartott rendőrségi sajtótájékoztatón Petőfi Attila vezérőrnagy megjegyezte: a történtek kimerítik a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés fogalmát. Ha ez így van, akkor egy hasonló ügyben – a ma hatályos szabályozás alapján – már nem évülne el a tettes cselekedete.

Hamis tanúzásért felelhet

Huszonnégy évi nyomozás után idén augusztus elején jelentette be a rendőrség, hogy a kisfiú vélhetően emberölés áldozata lett. Június 11-én kaptak egy fontos információt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől, hogy egy gyermekotthon lakója fenyegetés vagy pénz hatására segített elásni egy gyereket a vármegyében. Kiderült, hogy Till Tamást egy akkor 16 éves fiatal ölhette meg, akinek a neve az első 24 évben nem vetődött fel a körözési eljárásban. F. János november 28-án a kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett.

Az emberölési ügy szempontjából már hiába, mert tette – az elkövetéskor hatályos szabályok miatt – 2015-ben elévült.

Mondhatni, sovány vigasz, hogy egy rendőrségi közlemény szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság F. János ellen nyomozást rendel el, mégpedig az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt. Az elkövető befolyásolhatott tanúkat, valamint ő maga is hamisan vallott korábban. Ezekért a tetteiért akár nyolc évre is rács mögé kerülhet, mivel ha a hamis tanúzás olyan bűncselekményre vonatkozik, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, a büntetés kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

Felháborodott politikusok

A gyilkosság elévülésének híre hatalmas hullámokat vert. Till Tamás szülei elfogadhatatlannak tartják, hogy a fiukat ácskapoccsal agyonverő F. János szabadon távozhatott a rendőrségről. A szülők elmondták, azzal már megbirkóztak, hogy fiuk meghalt, de azzal, hogy a gyilkost nem vonják felelősségre, nem tudnak.

Az ügyben több politikus is megszólalt. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában felfoghatatlannak nevezte, hogy ilyen megtörténhet hazánkban. Ezért követelte, hogy

a kormány azonnal nyújtson be jogszabály-módosítást, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő, egy gyilkosság büntethetősége fiatalkorúak esetén se évülhessen el. Egy normálisan működő országban egy gyilkosság nem maradhat büntetlenül!

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke Facebook-videójában több kérdést is feltett: Ki mondta, hogy a bűncselekmény elévült? Ki hozta a szabályt annak idején? Tisztességes-e ez a szabály? Bár a politikus elmondása szerint abszolút érti a mai szabályozás mögötti megfontolásokat, úgy vélekedett: „Minden generációnak joga van újragondolni a saját életét, és a szabályokat is újragondolni.”

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője december 11-én azt közölte a Facebookon, hogy a nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportja törvénymódosítást kezdeményez az ügyben, és Zsigó Róbert javaslata már csütörtökön a parlament bizottsága elé kerülhet. Kocsis Máté később közölte: a Fidesz frakciója biztosan megszavazza a módosítást.

Miért évülnek el a bűncselekmények?

Az elévülés egy büntethetőséget megszüntető ok, ami azt jelenti, hogy – néhány kivételtől eltekintve – bizonyos idő eltelte után, ha nem történik semmi, az elkövetett bűncselekményért nem lehet büntetést kiszabni. A hatályos büntető törvénykönyv az elévülést a büntethetőséget megszüntető okok között szabályozza, méghozzá az elkövető halála, a kegyelem, a tevékeny megbánás és a törvény különös részében meghatározott egyéb okok mellett.

A szakemberek az elévülés legfőbb indokának az idő múlását szokták felhozni. Az elkövetéstől számított hosszabb időtartam elteltével a bizonyítási eljárás lefolytatása, a tényállás felderítése akadályokba, illetve nehézségekbe ütközik, amely sok esetben bizonyítottság hiányában az eljárás megszüntetéséhez, illetve a vádlott felmentéséhez vezetne.

Csakhogy a bűnügyi technika és az igazságügyi orvostan is rohamosan fejlődik.

Till Tamás ügyében például a DNS-vizsgálat hozott áttörést. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ specialistái a csontvázlelet genetikai vizsgálata alapján kétséget kizáróan igazolták, hogy a csontváz a 2000-ben eltűnt kisfiúé. Ahogy az előzetes igazságügyi orvosszakértői vélemény is rögzítette, hogy az áldozat erőszakos úton vesztette életét, halála idegenkezűség eredménye.

Néhány évtizeddel ezelőtt kétségkívül nem voltak ilyen lehetőségei a bűnüldözőknek.

Egyre szigorúbb a szabályozás

Ezzel együtt a jogalkotó is érezte, hogy lépnie kell, az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan puhította az elévülési szabályokat: a legtöbb bűncselekménynél kitolta az elévülési időt, azaz a korábbinál több időt adott a bűnüldözőknek a tettesek felderítésére, illetve a legsúlyosabb bűncselekmények esetében ki is zárta az elévülés lehetőségét.

Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözésérőlszóló 2011. évi CCX. törvényben megszüntették az elévülését azoknak a pártállam nevében, érdekében vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában elkövetett súlyos bűntetteknek, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntetőtörvény figyelmen kívül hagyásával politikai okból nem üldöztek. A 2013. július 1-jén hatályba lépett új büntető törvénykönyv szigorított az elévülés általános szabályain: minimum öt év lett az elévülési idő, ami a régi, 1978-as Btk. szerint csak három év volt. Az öt éven túli büntetéssel fenyegetett bűntetteknél a büntethetőség elévülése a büntetési tétel felső határához igazodik,ami azt jelenti, hogy egy kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűneset elévülési ideje nyolc év, egy öttől tíz évig terjedőé pedig tíz. Ugyancsak az új Btk. alapján már nem évül el az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények büntethetősége, jóllehet a régi Btk. ezeknek a bűntetteknek az elévülési idejét egységesen húsz évben állapította meg. 2014. december 21-e óta hatályos az a szabály, amely alapján nem évülnek el azok az öt évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, amelyeket tizennyolc év alatti személy sérelmére követnek el.

Nem csak a büntetőjogban van elévülés A szabálysértési törvény alapján a szabálysértések az elkövetéstől számított hat hónapon belül elévülnek. A polgári jogban is van elévülés. Az egyik alapvető szabály szerint a jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése során mind a jogosultnak, mind a kötelezettnek úgy kell eljárnia, ahogyan az tőle elvárható. Az idő múlása – hasonlóan a büntetőeljáráshoz – a követelés bizonyítékainak elenyészéséhez vezethet, megnehezítve a valóságnak megfelelő igényérvényesítést. Ezért ha a törvény másként nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Máig felderítetlen gyilkosságok

Noha Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a Till Tamás ügyében tartott augusztusi sajtótájékoztató elején kiemelte, hogy nincs ma Magyarországon felderítetlen emberölési ügy, azért egy-kettő mégis akad, sőt van olyan is, amelynek büntethetősége máig nem évült el.

A magyar kriminalisztika egyik legrejtélyesebb esete 1970. április 19-én hajnalban történt a miskolci nővérszállón, ahol különös kegyetlenséggel megölték a 23 éves Labancz Annát. A nyomozók szerint a gyilkosság hátterében feltehetően féltékenység vagy szerelmi dráma állt. De ki támadt a csinos ápolónőre? Egy kamaszfiú, vagy egy vele egyidős gépészmérnök, esetleg az elmeosztály segédápolója, netán az a főorvos, aki nem sokkal később az áthelyezését kérte? Nem derült ki, és miután a bűncselekmény 1990-ben elévült, így ma már senkit sem lehet felelősségre vonni.

Aztán 1977. március 4-én, kora délután kirabolták az OTP Hungária körúti fiókját. A két női alkalmazottat a tettes lelőtte. A nyomozók hiába találták meg a két töltényhüvelyt és feltehetően a tettes vérét is, hallgattak ki számtalan tanút, ellenőriztek húszezer személygépkocsit, jártak utána több szálon is a lehetséges elkövetőknek – nem jártak sikerrel. A bűncselekmény azóta elévült. Kovács Lajos nyugalmazott rendőrnyomozó, aki hosszú ideig vezette az ORFK „döglött ügyek osztályát”, fiatal nyomozóként vett részt a büntetőeljárásban. Mai napig bántja, hogy az ügyben semmilyen eredményt nem értek el.

Nem tudták megfejteni a titkot, holott talán közel jártak a megoldáshoz, és lehet, hogy az ügyiratban szerepelt is a tettes neve.

És végül: 1995. december 1-jén este fél hét előtt Pécs határában brutálisan meggyilkolták a 34 éves G. Csilla taxisofőrt. Ti­zenkét késszúrással sebesítették meg. Elvileg a G. Csilla elleni gyilkosság büntethetősége 2015-ben elévült. Igen ám, de 2010-ben a rendőrség ismét nyomozást indított az ügyben, ezért az elévülés megszakadt, és a félbeszakítás napjától az elévülés idő ismételten elkezdődött. Vagyis annak ellenére, hogy a bűncselekményt 29 éve követték el, 2030-ig nincs törvényi akadálya a gyilkos felelősségre vonásának.

(Borítókép: Petőfi Attila beszél a sajtótájékoztatón, melyen újabb bejegyzést tett közzé a rendőrség Till Tamás halálával kapcsolatban 2024. december 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)