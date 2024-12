Bűncselekmény hiányában elutasította az ügyész a Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója ellen tett feljelentést, amelyet a Magyar Péterrel folytatott csörtéje miatt tettek ellene – tudta meg a Telex.

Ahogyan arról beszámoltunk, a december 3-án, a pécsi rendőrségen Menczer ellen tett feljelentés két nappal ezelőtt érkezett meg a Központi Nyomozó Főügyészséghez. A feljelentés szerint a fideszes politikus garázdaság vétségét követte el, amikor összetűzésbe került Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével a pécsi Szikla Befogadó Gyermekotthon előtt.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a garázdaság, rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás miatt tett feljelentést azért utasította el, mert Menczer szóváltása „nem tekinthető kihívóan közösségellenesnek, és az arra sem volt alkalmas, hogy másokban riadalmat keltsen”, így a garázdaság vétsége nem valósult meg. Az ügyész szerint nem valósult meg a rémhírterjesztés bűncselekménye, Menczer Magyar jellemére tett kijelentései pedig „véleménynyilvánításnak tekintendők”, ezért szerinte itt sem merülhet fel a bűncselekmény elkövetése. A döntés ellen 8 napig lehet panaszt benyújtani.

A szokatlan stílusú csörte

Mint megírtuk, december 3-án a pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthon előtt esett egymásnak Magyar Péter és Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Tisza Párt elnöke azután érkezett Pécsre, hogy az intézmény vezetője meghívta őt. A két politikus vitájának egy járókelő próbált véget vetni.

Magyar Péter nem jutott be az intézménybe, ugyanis az épület előtt várta a Fidesz kommunikációs igazgatója és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Menczer Tamás szópárbajt vívott a Tisza Párt elnökével, aki lebüdösözte a fideszes politikust, valamint dalra fakadt, miközben előbbi vádjait hallgatta.

Magyar Péter nem először próbált meg bejutni gyermekvédelmi intézménybe, de több gyermekotthonba sem engedték be, Bicskén, Cégénydányádon és végül Pécsen is így járt. A két politikus már korábban is üzengetett egymásnak, de most személyesen is elmondhatták egymásnak véleményüket. (Arról, hogy a magyarországi gyermekvédelem pártpolitikai csaták színtere lett, és ez milyen súlyos válságot okozott az intézményrendszerben, itt írtunk részletesen.)

A Tisza Párt vezetője Facebookon reagált, és már akkor garázdaságnak minősítette Menczer Tamás viselkedését. Több elemző is értékelte a két politikus csörtéjét, Török Gábor politológus szerint a Fidesz kommunikációs igazgatójának célja egyértelmű volt: provokálni Magyar Pétert.