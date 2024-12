Világelsők közé került a Szegedi Tudományegyetem online oktatása

A Times Higher Education (THE) idén először jelentette meg Online Learning Rankings elnevezésű rangsorát. Ez az első olyan rangsor, amely a felsőoktatási intézmények online képzési tevékenységeit értékeli globálisan. Idén az intézmények három kategóriába kerülhettek az új felmérés szerint: arany, ezüst és bronz.

A Szegedi Tudományegyetem a legjobb, arany (gold) minősítést kapta, Magyarországon egyedüliként.

Az arany (gold) kategóriába mindössze 11 egyetem került be, az SZTE olyan intézményekkel szerepel együtt, mint az amerikai Arizona State University (Tempe), vagy az angol University of Essex és University of Liverpool.

A THE Online Learning Rankings hallgatói kérdőív és intézményi adatszolgáltatás útján mérte fel a világ felsőoktatási intézményeit. Ezek segítségével a rangsorkészítők négy fő területen értékelték az egyetemek online képzési kiválóságát, amelyek:

az online oktatásra fordított erőforrások,

a hallgatók online tanulás iránti elköteleződése,

az online oktatásban tanulók eredményei

és az online oktatási-tanulási környezet.

Az említett területeken belül (amelyek 35-25-15-25 százalékban számítottak a végeredménybe) 17 mutató segítette az intézményi kiválóság értékelését. Ezeken keresztül vizsgálták például:

az online képzési programok számát,

a tananyagok minőségét és hozzáférhetőségét,

az online oktatási platformok minőségét, használatának könnyűségét,

az oktatókkal és hallgatókkal való interakciók mértékét,

az oktató-hallgató arányokat,

az esélyegyenlőségi mutatókat (fogyatékossággal élő tanulók száma, hátrányos helyzetű hallgatók száma, hallgatók nemi eloszlása stb.),

az online oktatást támogató személyzetre, a kapcsolódó intézményi szolgáltatásokra és a technikai háttérre vonatkozó adatokat, információkat.

Ahogy a frissen megjelent külső értékelés is mutatja, a Szegedi Tudományegyetem kiválósága nem csak az oktatás hagyományos formáiban mutatkozik meg, az intézmény folyamatosan keresi az új és innovatív megoldásokat, és az online képzések, illetve a távoktatás területén is kiemelkedő teljesítményt nyújt – olvasható az intézmény sajtóközleményében.

A képzések minőségének biztosítása és az online tananyagfejlesztések mellett a kooperatív munkát támogató online tanulási eszközök – mint a CooSpace, CourseGarden – és az online környezet – wifi, online könyvtári repozitóriumok stb. – fejlesztésén, vagy a világ legnagyobb online oktatási platformja, a Coursera kurzusaihoz és tananyagaihoz való hozzáférésen keresztül is hallgatói és polgárai egyéni fejlődését, igényeit szolgálja – helyben, regionálisan és tágabb környezetében egyaránt.