Körözést adott ki a rendőrség Till Tamás gyilkosa ellen

Cikkünk frissül!

Körözést adott ki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség F. János, Till Tamás gyilkosa ellen – írja a Police.hu.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint nem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés, ezért felhívta a nyomozó hatóságot a gyanúsítható személy előállítására és terhelti kihallgatására. Ezt az ügyészség helyettes sajtószóvivője közölte az MTI-vel csütörtökön.

Kövecs Máté közölte: a Till Tamás sérelmére 2000. május 28-án elkövetett minősített emberölés bűntette miatt felderítési szakban folyamatban lévő büntetőeljárásban a főügyészség – az elkövetéskor és a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során – arra a következtetésre jutott, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt.

Ebből következően, ha valaki fiatalkorúként követ el minősített emberölést, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként valósította volna meg – közölte a szóvivő, hozzáfűzve: emiatt az ügyben a törvényességi felügyeletet ellátó Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön felhívta a nyomozó hatóságot a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy előállítására és terhelti kihallgatására.

Fotó: Police.hu F. János

Ma tárgyalják a Fidesz törvényjavaslatát Till Tamás ügyében

Már csütörtökön a parlament illetékes bizottsága elé kerül az a törvényjavaslat, amely szerint a kormánypártok törvénymódosítással akadályoznák meg, hogy gyilkosságok elévüljenek, függetlenül az elkövető életkorától. A javaslatot a jövő héten szavazhatja meg az Országgyűlés.

Az ellenzék több képviselője is megszólalt az ügyben, ezért arra kérték a kormányt, hogy gyermekgyilkosság esetén a bűncselekmény ne évülhessen el. Magyar Péter szerint az eset „felfoghatatlan”, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint az elévülés kérdése „súlyos, szorító”, azonban nem hagyná szó nélkül mindazt, „ami itt történt”. Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke szerda reggel írásbeli kérdéssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, melyben arra kéri a miniszterelnököt, hogy a „gyilkosság büntethetősége ne évülhessen el”. A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint ez elfogadhatatlan, ezért törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, hogy a jövőben ilyen és ehhez hasonló ne fordulhasson elő.

Gulyás Gergely szerint egyértelmű helyzetet kell teremteni az ügyben

Gulyás Gergely a Till Tamás- üggyel kapcsolatban elmondta, egyértelmű helyzetet kell teremteni, ez pedig az, ha valaki olyan súlyos cselekményt követ el, mint az emberölés, soha nem évülhet el. Most is van egy vita arról, hogy ez a cselekmény elévült-e. A miniszter bízik benne, hogy az akkor hatályos jog alapján sincs akadálya a büntetőjogi felelősségre vonásnak. Gulyás Gergely leszögezte, a személyiségzavar újabb tünete, ha Magyar Péter úgy gondolja, hogy a módosító javaslat az ő nyomására született.

F. János: nem tartják tiszteletben a magánéletemet

F. János, Till Tamás gyilkosa telefonon árulta el, hogy nem tartják tiszteletben a magánéletét. A férfi, egy budapesti peremkerületben él, szeptemberben megházasodott. Egy Pest vármegyei településen volt bútoripari cége. Környezete megdöbbent, amikor megtudta, hogy ő követte el 24 évvel ezelőtt a gyilkosságot. Többen megjegyezték, hogy kamerával figyelte szomszédjait.

Ezek a napok elég nehézkesek számomra. Főleg, hogy a magánéletemet sem tartják tiszteletben. Az a gond, hogy az egész információnak a felét sem tudják, és csak találgatnak. Pont ez a bántó, hogy most már a családomat bolygatják, zaklatják, mit sem tudva semmiről

– nyilatkozta a Blikknek F. János.

A rendőrség korábban azt nyilatkozta, hogy nem emberölés, hanem hamis tanúzás és a tanúk befolyásolása miatt még indulhat eljárás.

A keddi sajtótájékoztatót követően a rendőrség újabb bejegyzést tett közzé Till Tamás halálával kapcsolatban. E szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően, az alapügy – azaz az emberölés-nyomozás – befejezését követően rendeli el az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt a nyomozást.

Tanúkat hallgattak ki, valamint szakértőket vontak be a nyomozásba, hogy kiderüljön, mi is történt a bajai fiúval. Miután a nyáron a rendőrség látóterébe került két kamasz, valamint egy bajai esztergályosmester, így ebben a körben próbálta meg megtalálni az elkövetőt a rendőrség. Kiderült, F. manipulálta a tanúkat, hogy vallomásaikban ők is a már meghalt esztergályost és korábbi barátját jelöljék meg elkövetőnek.

F. János volt az, aki a nyáron az ügyészségen barátja és korábbi munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. Ebből kiderült, hogy valóban az esztergályosnál dolgozott, dohányzás közben találkozott össze a kerékpáros Till Tamással, majd segítséget kért tőle. A fiú követte őt a fészerhez, ahol F. megtámadta, és a helyszínen megölte. Ácskapoccsal addig verte a kisfiút, amíg élt, majd fóliával letakarta, mert tudta, hogy betonozás lesz az épületben. F. szerint V. József soha nem tudta meg, hogy mit rejtett az aljzatbeton, de korábbi barátjának beállított kamasz – akit F. elsőként bűnsegédként jelölt meg – sem tudhatott a gyilkosságról. F. János megbánást tanúsított, mostanra már családos, vállalkozó ember lett belőle.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a rendőrséget, hogy miért emberölés bűntette miatt keresik, ha ez a bűncselekmény az esetében elévült. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.