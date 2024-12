Bochkor Gábor reagált az őt ért bírálatokra az önkormányzati dolgozókra tett kijelentése után

Nem csitulnak a kedélyek Bochkor Gábor csütörtöki reggeli, Retro Rádióban tett kijelentése miatt, mely szerint önkormányzati dolgozónak az megy, aki sehova máshova nem volt jó, reagálva ezzel egy hallgatói sms-re. Több polgármester felháborodottan közölte véleményét a megjegyzés miatt, de péntek hajnalban a műsorvezető újra megszólalt a témával kapcsolatban − szúrta ki a 24.hu.

Az élő adásban Bochkor Gábor úgy fogalmazott, hogy „nagyon sokan írják, hogy különböző polgármesterek megnyilvánultak azzal kapcsolatban, amivel én megnyilvánultam, és hát egyébként szívük joga, nincs ezzel semmi baj. Ami nekem feltűnt, hogy először is ugye ez egy ilyen klasszikus reakció, tehát általában olyan, mint a kezdő influenszerek, szeretik híres emberek nevével díszíteni magukat azért, hogy hátha egy kis figyelmet gerjesztenek. Ez egy ilyen alapreakció”.

De ami érdekes, hogy valamelyik polgármester nagyon kulturáltan fogalmazta meg az ő kritikáját velem kapcsolatban, és van olyan polgármester, aki szinte minősíthetetlen szóhasználattal és indulattal. Ez mind őket minősíti, és nagyon tisztelem azt, aki tisztelettel írta ezt meg, és sose tiszteltem azt, aki sok nap rombolás mellett most időt szakított erre is. Ennyit erről, nyilvánvaló, meg tényleg nagyon-nagyon ölelem azokat a polgármestereket, akik betelefonáltak és a programigazgatónkkal próbáltak kapcsolatba lépni, hogy ők nagyon szívesen beszélnek a munkájukról, ez mind cuki, aranyos, de ha az egésznek a kontextusát nézitek, amit ugye azért a legkevesebben szoktak, akkor egyértelműen kiderül, hogy ez pontosan miről szól, ez az egész Delhusa Gjoniból indult el, tehát hogy itt nincs más, és azért sose felejtsük el, hogy a demagógia az én jó barátom. Tehát ezt lehet egy kacsintós szemmel is figyelemmel kísérni, vagy lehet öklendezve