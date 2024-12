Megszavazta az Óbudai Árpád Gimnázium tantestülete a fenntartóváltást

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem sajtóközleményben tájékoztatott az Óbudai Árpád Gimnázium fenntartóváltásáról, kiemelte annak eredményeit és értékeit, valamint szükségesnek tartja egy gyakorlóhely kialakítását az NKE-n beinduló tanárképzéshez.

Utóbbinak egyik legfontosabb eleme a fokozott gyakorlatorientáltság − fogalmazott az egyetem. „Ennek érdekében az NKE nagy hangsúlyt fektet azon gyakorlóhelyi háttér kialakítására, amelynek intézményei az egyetemi tanárképzés kiemelt szereplői, magasan megbecsült részesei lesznek.”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hangsúlyozta: „Az Óbudai Árpád Gimnázium (Árpád Gimnázium) kiemelkedő pedagógiai kultúrával rendelkezik, kiváló közösség jellemzi, tanárai valamennyien nagy tapasztalattal bíró, példaértékű pedagógusok, a gimnáziumban magas szakmai színvonalú oktatói, nevelői munka folyik. Az NKE az Árpád Gimnázium kimagasló értékeinek megőrzését, s azokra alapítva még szebb eredmények, szakmai célok megvalósítását lehetővé tevő, az iskola jövőbeni egyetemi fenntartására vonatkozó javaslattal kereste meg a gimnáziumot.”

Hozzátették, hogy „az elmúlt hetekben, valamennyi érintett bevonásával tartott többkörös egyeztetések során az esetlegesen felmerülő kérdések mindegyikére törekedett választ adni. Az intézmények közötti kiterjedt, konstruktív párbeszédet követően az Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2024. december 12-én titkos szavazáson 97 százalékos részvétel mellett, 62 százalékos arányban támogatta az iskola jövőbeni egyetemi fenntartását”.

„Egyetemünk az eddigiekben is és a jövőben is az iskolával való kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésben látja a közös sikerek kulcsát, így az iskola vezetésével kialakított módon az elkövetkező időszakban is rendszeres személyes egyeztetések keretében fogjuk a fenntartóváltáshoz kapcsolódó kérdéseket, javaslatokat egyeztetni az érintettekkel, így különösen a nevelőtestülettel, a diákokkal és a diákok szüleivel.

Az NKE köszöni az Árpád Gimnázium nevelőtestületének bizalmát, várjuk az eddigiekhez hasonló nyílt és őszinte párbeszéden alapuló együttműködést az új, közös sikerek érdekében” − zárta közleményét az egyetem.

A szülők demonstráltak a fenntartóváltás ellen

Korábban helyszíni tudósításban beszámoltunk róla, csütörtök reggel az Óbudai Árpád Gimnázium szülői közössége élőlánccal tiltakozott az ellen, hogy az intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) gyakorlóiskolájaként az egyetem fenntartásába kerüljön. Ennek ellenére az iskola tantestülete megszavazta a váltást, amelyről a szülők nem dönthettek, és békés demonstrációt tartottak.

A szülők kezdetektől fogva tiltakoztak a fenntartóváltás ellen, egy online petíciót is indítottak, amelyet több mint nyolcszázan írtak alá. Egyrészt szerintük túl rövid határidőket kaptak a tájékozódásra és a döntés meghozatalára, másrészt arról sem tájékoztatták őket, milyen hatással lesz a váltás a felvételi eljárásra és egy esetleges tandíj bevezetésére. De aggályaik vannak afelől is, hogy az NKE nem közigazgatási, hanem a Miniszterelnökség fenntartása alatt álló egyetem.

Tóth Bence, a Tanítanék Mozgalom munkatársa szerint a szülők félnek a politikai befolyástól, és kérdés számukra az is, „ha egy olyan intézmény lesz a fenntartó, aminek a vezetője gyakorlatilag a miniszterelnök politikai igazgatója, akkor hogyan kerülik el azt, hogy ideológiailag ne legyen befolyásolva a gimnázium”. Emellett úgy vélik, lesznek, akiket a fenntartóváltás fog visszatartani attól, hogy az Óbudai Árpád Gimnáziumba jelentkezzenek, amitől romolhat az iskola színvonala.

(Borítókép: Az Óbudai Árpád Gimnázium épülete. Fotó: Róka László / MTVA / MTI)