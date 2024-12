A csantavéri halálosztó állítja, ő ölte meg az Amszterdamban meggyilkolt magyar prostituált gyilkosát

A csantavéri bérgyilkosként hírhedtté vált Dér Csaba állítja: ő ölte meg a 2009-ben Amszterdamban meggyilkolt magyar prostituált gyilkosát. Szabó Bernadett történetéről épp egy hónappal ezelőtt írtunk, ugyanis az ügyben jelenleg is nyomoz a holland hatóság.

Dér Csaba – akit 2021-ben ítéltek életfogytiglani fegyházbüntetésre emberölésért – azt állítja, egy horvát maffiózó végzett azzal a magyar prostituálttal Amszterdamban, akinek az ügyében jelenleg is nyomoz a holland rendőrség, és ezt a horvát maffiózót ő fejbe lőtte.

A Blikk beszámolója szerint a csantavéri bérgyilkos egy kézzel írt, 11 oldalas levelet juttatott el a magyar és a holland hatóságoknak, amelyben részletesen kifejtette, milyen információkkal rendelkezik a 2009-ben Amszterdamban brutálisan megölt magyar prostituált gyilkosáról. A férfit a szegedi Csillagbörtönben hallgatták ki.

A lap szerint a napokban három holland nyomozó is Magyarországra érkezett az ügyben, akiknek Dér Csaba megnevezte a magyar prostituált, Szabó Bernadett gyilkosát. Mint novemberben az Index is beszámolt róla, a holland hatóságok egy új, holografikus 3D-s ábrázolásos módszerrel találnák meg a 2009-ben meggyilkolt nő hóhérát.

Dér Csaba ügyvédje, Gulyás Krisztián a lapnak elárulta:

Négy órán keresztül tartott az újabb kihallgatása, a holland nyomozók egy szegedi rendőrségi objektumban beszélgettek egy tolmács segítségével Dér Csabával. A 11 oldalas vallomásában ügyfelem konkrétan megnevezte az elkövetőt, és másodlagos bizonyítási eszközökből álló láncolattal részletesen levezette, miért ez az ember volt, aki megölte.

Az ügyvéd szerint Dér azt állítja, ő maga végzett a magyar lány gyilkosával. „Még 2018. július 30-án halt meg, és éppen Dér Csaba végezte ki egy amszterdami étteremben. A horvát maffiózót alapvetően az ügyfelem a saját életének védelme érdekében, megelőző csapásként, egy személyes ellentét miatt lőtte fejbe, de akkor már tisztában volt azzal, hogy a horvát maffiózó egy nőgyilkos. Mindezt attól a fegyverkereskedőtől tudta meg, akitől a pisztolyát beszerezte a gyilkosság előtt” – részletezte.

Dér azt is elmondta, hogy a nyomravezetői díjat jótékony célra szeretné fordítani, és csak a holland hatóságokkal hajlandó tárgyalni, nekik elmondaná az elkövető teljes nevét is. Levelében azt állította, „Szabó Bernadettet egy rafinált, aljas bűnöző gyilkolta meg, akitől Hollandia fővárosában sokan rettegtek és féltek. Ez a nőgyilkos teljes hidegvérrel szerette az embereket megverettetni, megkínozni, megkínoztatni. Alvilági státuszának és kapcsolatainak köszönhetően több tíz embert is tudott egyszerre mozgatni, irányítani”.