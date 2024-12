Érdemes résen lenni az autósoknak, a munkanap miatt szombaton fizetni kell a parkolásért

Ha Budapest utcáin tervezi letenni az autóját ezen a szombaton (december 14.), akkor vegye számításba, hogy ez egy ledolgozós munkanap, így a parkolásért is fizetni kell. Kellemetlen meglepetések érhetik azokat, akik automatikusan otthagyják a járműveiket parkolási jegy nélkül az utcán.

A tapasztalatok alapján sok autós hajlamos elfeledkezni – vagy esetleg egyáltalán nincs is tisztában vele – a budapesti parkolás azon szabályáról, miszerint a fővárosi várakozási zónákban a fizetési kötelezettség nem hétköznapokra, hanem munkanapokra vonatkozik.

Magyarán, ha egy szombat ledolgozós nap, egyben munkanappá, ezzel együtt a parkolás tekintetében fizetős nappá alakul át. Márpedig a mostani szombat (december 14.) is munkanap hivatalosan, így nem árt odafigyelni.

Legyen akár vidéki, akár fővárosi lakos a sofőr, sokan reflexből leparkolják a gépjárművüket szombaton a budapesti utcákon, majd mint aki jól végezte dolgát, elmennek a dolgukra. A mit sem sejtő autós pedig – később visszatérve a járműhöz – kikerekedett szemekkel veheti észre a szélvédőn elhelyezett „Mikulás-csomagot”. Bár sokan dühösen veszik tudomásul a büntetést, az a jogszabályok szerint indokolt.

5. § * (1) Díjköteles a várakozás – a rendeletben foglaltak kivételével – munkanapokon az „A” várakozási övezetekben a 8.00 óra és 22.00 óra közötti, a „B” várakozási övezetekben a 8.00 óra és 20.00 óra közötti, a „C” várakozási övezetekben és a „D” várakozási övezetekben pedig a 8.00 óra és 18.00 óra közötti időszakban

– így szól Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról. Jól látható tehát, hogy a rendelet nem hétköznapokról, hanem munkanapokról szól, így a ledolgozós szombati napokon is fizetni kell a parkolásért.

Nem árt előre felkészülni, hogy ne érje kellemetlen meglepetés az autósokat, ezért megmutatjuk, hogy 2025-ben melyik az a három szombat, amelyek munkanapok lesznek.

május 17.

október 18.

december 13.

A budapesti parkolással kapcsolatos további hír, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, amely többek között a parkolási tarifák megemeléséről szól. A rendelet szerint 2026 júliusától az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden napján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kellene fizetni, ugyanúgy mindennap, de csak este 8-ig. A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között.

Az eddigi hétvégi (pontosabban szabad- és munkaszüneti napi) parkolás is részben megszűnik, az A és B zónákban kivétel nélkül mindennap díjfizetési kötelezettségük lesz az autósoknak. Az áremelés alól mentesülnek azok, akik a Budapest GO alkalmazáson keresztül fizetnek a parkolásért, ők továbbra is a jelenlegi árat fizethetik majd.