Faliórába rejtett kamerát találtak a váci uszoda öltözőjében

Sportoló gyerekek találtak rejtett kamerát Vác uszodájában péntek este, a helyszínre a rendőrség is kiszállt, ismeretlen elkövető ellen indult eljárás tiltott adatszerzés gyanúja miatt. Az esetről Makrai Zsolt, a város egyik önkormányzati képviselője számolt be, aki szorgalmazta, hogy vizsgálják át az önkormányzat többi sportintézményének öltözőit is.