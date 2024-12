Már az óvodások is aktív netezők, veszélyeket rejt a kidfluencerek világa

Ma már a virtuális világ a gyerekek egyik legfőbb élettere, vannak olyan 14 év alattiak, akik több százezres vagy -milliós követőtáborral rendelkeznek – Bereczki Enikő generációkutató a kidfluencer jelenségről beszélt a gyermekek internetbiztonságáról szóló konferencián. Sőt, vannak, akik már születésük előtt 60 ezres követőtáborra tettek szert, köszönhetően médiaszereplő szüleiknek. Ez nem csak a tengerentúli országokra jellemző, hazánkban is több példa van arra, hogy általános iskolás korú gyerekek saját közösségimédia-felületükön maguk népszerűsítenek bizonyos termékeket, főként kozmetikumokat vagy videójátékokat.

A magyar jogszabályok szerint 16 év felett lehet legálisan munkát vállalni, a nappalis diákoknak pedig 15 éves kortól iskolaszünetben van erre lehetőségük. Ennek ellenére az Instagramon volt olyan 12 éves, aki sminktermékeket tesztelt – emelte ki a szakértő, hozzátéve: ebből is látszik, hogy a 13 éves regisztrációs limitet gyakran nem tartják be, sok gyerek idősebbnek adva ki magát jelenik meg a felületeken.

A kidfluencerek lettek a gyereksztárok

Kutatások szerint ma már a tíz legnézettebb és legtöbbet kereső tartalomkészítő közül hárman tíz év alattiak. A generációkutató szerint ez több szempontból is negatívan hat a gyerekek személyiségfejlődésére. A gyermekszereplők megjelenése ugyan a mozi aranykoráig nyúlik vissza, a négyéves Shirley Temple már 1932-ben megjelent a filmvásznon, de amíg a gyermekfilmszínészeket komplett stáb vette körbe, a kidfluencerek saját szobájukban sokszor egymaguk gyártanak tartalmat.

Szintén aggasztó jelenség, hogy egyre több óvodáskorú van köztük

– húzta alá. Identitásuk kisgyermekkorban fejlődik, ezért fontos, hogy pozitív visszacsatolásokat kapjanak ilyenkor, miközben az interneten negatív kommentek áradatainak vannak kitéve – jegyezte meg a generációkutató. A smink használatára ösztönző tartalmak a kora serdülő lányok kortárs követői felé azt közvetítik, hogy már gyerekként a legfőbb érték a szépség. A fiúk főként videójátékok tesztelésével szereznek hatalmas követőtábort, tartalmukat tekintve ezzel azt sajátítják el, hogy az agresszió és a versengés szórakoztató. A szakértő elmondta: a 2010 után született alfa generációs gyerekek szülei, az internetet már magabiztosan használó Y generáció tagjai a vezető kidfluencerek online tevékenységei mögött általában ott vannak.

Már az óvodások is kütyüfüggők

A szakemberek azt is kiemelték, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban kapnak okoseszközöket, ami amellett, hogy képernyőfüggőséget alakít ki bennük, számos egészségügyi kockázattal jár: károsítja a szemüket, az ülő életmód korai túlsúlyhoz vezet.

A jóléti társadalmak bébiszittere a YouTube lett

– jegyezte meg Bereczki Enikő. Felmérések szerint a három év alattiak 40 százaléka rendszeresen néz valamilyen tartalmat az interneten, miközben a szülők harmada még az idősebbeknél sincs tisztában azzal, hogy mit csinál a gyerek a neten. A szakember rámutatott: a Covid-időszak alatt ez a kitettség nagymértékben növekedett, sok szülő pedig nem ismeri az online világ veszélyeit.

Tanulmányok szerint azoknál pedig, akik kétéves koruk előtt használtak okoseszközöket, ez magatartási problémákhoz, hiperaktivitáshoz, megkésett beszédfejlődéshez vezetett. A szakirodalom éppen ezért néma generációként hivatkozik rájuk, az Egészségügyi Világszervezet az említett okokra hivatkozva egyáltalán nem javasolja a 2 év alattiak digitáliseszköz-használatát.

Az ötévesnél fiatalabb gyerekek is ébren töltött idejük 25 százalékában használnak kütyüket. Kutatások szerint az óvodások 80-90 százaléka rendszeresen használ okoseszközt, 30-35 százalékának pedig saját eszköze van, amely felett rendelkezik.

A gyermekeinknek fokozottabb védelemre van szüksége az online térben, mint a felnőtteknek

– hívta fel a figyelmet Gaskóné Nagy Erika digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus. Az internet életrehívói elsősorban felnőtteknek szánták a teret. A digitalizáció számos haszna mellett – a tudásbővítés, kapcsolattartás, egyszerűbb intézkedés – a gyermekeknél a felsoroltakon kívül egyéb magatartási és érzelemkifejezési problémákkal járhat a túlzott és túl korai képernyőhasználat, étkezési zavarok vagy agresszivitás is jelentkezhet már a legkisebbeknél is. A mostani óvodásoknál sokkal több az olyan gyermek, aki beszédértésben, szobatisztaságban, evőeszköz-használatban el van maradva – mutatott rá a pedagógus.

Offline játékkal fejlődik a személyiség

A Hegyvidéki ONvédelem Programhoz csatlakozva készítettek egy kiadványt a szülőknek, hogy mit lehet tenni óvodáskorú gyermekük online védelme érdekében. Az egyik legfontosabb a szülői minta és a digitális házirend, amiben kijelölnek úgynevezett digitális szünetet. A WHO ajánlásából kiindulva 2-5 éves kortól lehet a gyerekeket okoseszközökkel megismertetni, mesenézésre a szülő felügyeletével maximum 1 órát, 6 év fölött 2 órát lehet engedélyezni. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy 18 év felett sem szabad 3-4 óra internetezést engedni. Korábban írtunk arról, hogy a tinédzserek átlagosan napi kilenc órát töltenek a világhálón, idei adatok szerint már az ötévesnél fiatalabb gyerekek is ébren töltött idejük 25 százalékában használnak kütyüket. A tinédzserek között pedig egyre gyakoribb a videójáték-függőség. Gaskóné Nagy Erika kiemelte, hogy reális keretek kialakításával, szülői példamutatással lehet mindezt megakadályozni.

Már kisgyermekkorban fontos, hogy érzelmi fejlődésüket támogató játékokkal kössük le őket a való világban, a kortársakkal a szabadban, rossz idő esetén is az offline töltött idő szintén fontos

– emelte ki, majd arra is kitért, hogy a szülő-gyermek közötti bizalmi kapcsolat kiépítéséhez a rendszeres mesélés is hozzájárul. Mint megemlítette: az OviKrétában a pedagógusok ilyen fókuszú képzésére is fókuszálnak majd, ami során a digitális eszközök oktatási célból történő használata mellett az online gyermekvédelem is téma lesz, a szociális érzelmi hatások, lehetőség és kockázatok mellett.

A gyerekekre leselkedő virtuális veszélyek

Korábban már írtunk arról, hogy gyakran csalnak ki gyerekektől idegenek intim képeket, egyre több az úgynevezett blackmail zsarolás, a kortársak között sem ritka az online zaklatás. Az NGYSZ közlése szerint a biztonsagosinternet.hu-n keresztül csak tavaly 4449 linket jelentettek be, amelyek közül 715 tartalmat találtak illegálisnak, 76,8 százalékban gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagról, az esetek 3,9 százalékában online zaklatásról volt szó, 3,4 százalékban pedig hozzájárulás nélküli közzétételről. A Nemzeti Nyomozó Iroda felé 1295 linket továbbítottak. A hatóság kiberbűnözés elleni főosztályának munkatársai a konferencián beszéltek arról is, milyen veszélyeket rejt az internet a gyerekekre nézve.

Molnár István rendőr alezredes megjegyezte, hogy az online feljelentéssel a digitális lábnyom lekövetésével nagyobb eséllyel tudnak az elkövetőre bukkanni. „A zsarolómailek egy része külföldről jön, most főleg Elefántcsontpartról és Nigériából, itt a motivációt képek, adatok megszerzésével a pénzszerzés jelenti. Sok esetben kiskorúakat zsarolnak ezek megosztásával, ilyen esetben a viselkedésváltozás mindenképp figyelemfelhívó lehet a szülőnek” – jegyezte meg Fribék Judit rendőr százados.

A grooming, a kiskorúak behálózása mostanában nemcsak felnőttnél, hanem fiatalkorúaknál is előfordul. Általában magukat másnak kiadva, álprofillal képek kicsalására vagy személyes találkozóra hívják a gyerekeket. Ahogy újabb médiafelület jelenik meg, próbálja a hatóság nyomon követni ezeket. Napi munkájuk során kiderült, a gyerekek már az Instagramot előnyben részesítik a TikTokkal szemben. A rendőrtisztek arra is kitértek, hogy főként gyermekpornográf tartalmak miatt indítanak eljárást, az áldozatok szintén egyre fiatalabbak, tíz év alattiak, sokszor óvodásokról vagy csecsemőkről van szó. A darkweben pedig egyre több, a digitális világban otthonosan mozgó alfa generációs van jelen. „A legfiatalabb, aki magáról intim képet töltött fel édesanyja TikTok-oldalára, egy hároméves gyerek volt.”

Ma már sok gyerek hamarabb tudja az online fiókokat kezelni, mint folyékonyan beszélni

– húzták alá. A szülők 75 százaléka oszt meg tartalmat gyerekéről, a nyomozók arra hívták fel a figyelmet, hogy egyre több MI által generált gyermekpornográf felvétellel találkoznak, ami már megdöbbentően hasonlít az élő szereplős felvételekre. A Btk. szerint ugyan el tudnak járni az ilyen estekben, de úgy tűnik, a jövőben egyre több ilyen felvétellel fognak találkozni, a szülők felelőssége pedig az, hogy milyen képeket osztanak meg gyerekeikről – hangsúlyozta a rendőr százados, hozzátéve: sok gyermek nem is szereti, ha posztolnak róluk.

Hová lehet fordulni?

A 116 111-es telefonszámon éjjel-nappal ingyenesen hívható a Kék Vonal lelkisegély-vonala, honlapjukon keresztül chaten is lehet fordulni hozzájuk anonim módon. Az NMHH Internet Hotline oldalán pedig az is tehet online vagy telefonos bejelentést, aki internetes zaklatással találkozik, illetve az NGYSZ biztonságosinternet.hu oldalán is lehet jelenteni a káros tartalmakat.

(Borítókép: Francesco Carta fotografo / Getty Images)