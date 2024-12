Már a harmadik egyházi személy kér bocsánatot a visszaélések áldozataitól

Marton Zsolt váci püspök és Varga László kaposvári megyés püspök után most Hortobányi T. Cirill pannonhalmi főapát is bocsánatot kért azoktól, akiket „az egyháza szolgálattevői megsebeztek vagy bántalmaztak”.

A főapát a Telexen megjelent publicisztikájában arról ír, hogy lehetséges az egyház sikeres szembenézése azokkal a bűnökkel, amelyeket épp az egyház tisztviselői követnek el gyermekekkel szemben, ideértve a szexuális bántalmazást is. Továbbá kifejtette azt is, hogy szerinte a bántalmazások megítélésében is nagyot fordult velünk a világ, és belátták az emberek, hogy ez nem kizárólagosan egyházi jelenség, hiszen sorra kerültek elő az ügyek a sport, a média, a művészetek, a film és a világi iskolák világából.

Mindezek megerősítettek abban, hogy érdemes volt nekünk is az átláthatóság, nem pedig az elhallgatás kultúráját választani. Meggyőződésem, hogy ha bántalmazás történik bárhol, akkor először szükség van a tisztességes helyzetfeltárásra, amelyet a jövőbe mutató gyógyítási folyamat követ. A terápia az áldozatot és az elkövetőt is kíséri

– fogalmazott a főapát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „a hazai egyházban még mindig jelentős az elfordulás, az elhallgatás gyakorlata”. Véleménye szerint még sok tennivalójuk van ezen a téren, de „ Isten végtelen bölcsessége, ha nyitott a szívünk, s ha a sértettekre és a minket körülvevő világra figyelünk, elvezet minket a megoldásra. Az egyház testén és működésén maradandó, tartós seb keletkezett”.

Meggyőződésem, hogy a bizalomvesztést, a hitelesség helyreállítását csak nyílt, tiszta kommunikációval és őszinte bocsánatkéréssel lehet orvosolni. Éppen ezért itt is, most is, bocsánatot kérek mindazoktól, akiket szerzetesközösségem tagjai és egyházam szolgálattevői megsebeztek, bántalmaztak, akikkel szemben visszaélést követtek el

– tette hozzá az egyházi vezető.

Mint arról korábban beszámoltunk, Marton Zsolt váci püspök után Varga László kaposvári megyés püspök is bocsánatot kért azoktól a gyermekektől és fiataloktól, akiket egyházi személyek részéről bántalmazás ért. Az egyházi vezető emellett az „egyház iránti szeretettől vezetve és a megújulásban bízva” imádságra és böjtre hívja a hívőket a visszaélések áldozataiért.