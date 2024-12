Helikoptereket gyakorlatoztat Somogyban és Zalában a honvédség

Facebook-oldalán figyelmeztette a Kaposvár és Nagykanizsa térségében élőket az MH Klapka György I. Páncélosdandár arról, hogy december 17-én, kedden 8 és 14 óra között harcászati kiképzést tart, ezért helikopterzúgásra is számíthatnak a helyiek. A páncélosdandár novemberben a Bakonyban tartotta éves gyakorlatát, melyen éleslövészet is zajlott, amit egyesek a Balatonnál is hallottak. Emellett új harcjárművekkel is gazdagodott az egység.

Az MH Klapka György I. Páncélosdandár közösségi oldalán írt figyelmeztetést, hogy fokozott hanghatásokra számíthatnak a Kaposvár és Nagykanizsa térségében élők, ugyanis december 17-én 8 és 14 óra között komplex harcászati kiképzést tartanak.

A 2. lövészzászlóalj helikoptereket is gyakorlatoztat, emiatt lehet nagyobb hanghatás Somogy vármegyében. Kiemelték, hogy a Magyar Honvédség betartja a vonatkozó jogszabályokat, és törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

Korábban megírtuk, hogy a tatai központú páncélosdandár szintén a Facebookon számolt be arról, hogy novemberben tartotta az éves gyakorlatát, mely alatt éleslövészetet is tartottak. Erről több fényképet és videót is közzétettek. A gyakorlat Harci szellem 2024 néven szerepelt, melyen a már a frissen beszerzett eszközöket is felvonultatja a dandár. Információik szerint volt, aki még a Balaton túlpartján, Siófokon is hallani vélte a lövések hangját.

Az egység több új eszközzel gazdagodott a honvédelmi miniszter bejelentése szerint, köztük 15 új Gidrán harcjármű és két Leopard 2A7HU harckocsi. Előbbiek száma így elérte a tervezettet, már 48 szolgál belőlük a Magyar Honvédségnél. Utóbbiaké pedig 26-ra emelkedett, de további harckocsik érkezése várható.