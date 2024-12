Orbán Viktor: Ne higgyenek a kishitűeknek és a notórius hőbörgőknek

A miniszterelnök az 53-as főút elkerülő szakaszának átadásán mondott beszédet Soltvadkerten hétfő délelőtt. Orbán Viktor felidézte, hogy idén másodjára jár a Bács-Kiskun vármegyei településen. Legutóbb tavasszal tett ígéretet a helyieknek, hogy év végére elkészül az 53-as számú főút elkerülő szakasza.

„Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, az út elkészült” – jelentette ki a miniszterelnök, majd külön kiemelte Font Sándor fideszes országgyűlési képviselő és Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere érdemét.

Orbán Viktor felidézte, hogy tavasszal még tartott a választási kampány, valamint az Egyesült Államokból és Brüsszelből is nyomás alá helyezték Magyarországot a békepárti álláspontja miatt.

A kormányfő szerint akkor még nem volt ok az optimizmusra, de „magyarországon minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük”.

Orbán Viktor úgy látja, hogy állítása beigazolódott, hiszen az európai választásokat „fölényesen megnyerték, megalapították a Patrióták Európai Pártját, és megkerülhetetlenek lettek Brüsszelben, az Európai Parlamentben”.

Donald Trumpot, az Egyesült Államok megválasztott elnökét „harcostársának” nevezte, hozzátéve, hogy a politikus novemberi győzelmével a békepárti, migrációellenes és családvédő erők többségre jutottak a nyugati világban. A kormányfő szerint advent idején különösen nyomós ok adódik a hálára, mivel sok nehézség közepette is építkezni és fejlődni tudtak a magyarok. Felidézte, hogy szombaton az M85-ös gyorsforgalmi autóutat adták át Sopronban, míg hétfőn az 53-as főutat.

„Ne higgyenek a kishitűeknek és a notórius hőbörgőknek”

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány már 2010-ben elhatározta, hogy véget vetnek a magyar vidék belső emigrációjának. Véleménye szerint nem fejlődhet Magyarország egyes része a másik rovására. „Az mégsem járja, hogy Budapest fejlettsége az uniós átlag 158 százalékán áll, az összes többi meg átlag alatti” – hangsúlyozta.

Ismertette, hogy Bács-Kiskun vármegyében nőtt a foglalkoztatási ráta, csökkent a munkanélküliség, és az átlagbér is emelkedett. A kormányfő megerősítette, hogy egy új gazdasági övezetet hoznak létre Magyarország déli régióiban. Szerinte erre jó esélyt ad az is, hogy Lázár János, a fejlesztésekért felelős miniszter éppen hódmezővásárhelyi. Megerősítette, hogy jelenleg több beruházás is zajlik, köztük Kecskeméten, Szegeden, Baján és Pécsen is. A jövő évi költségvetésből csaknem 330 milliárd forintnyi forrást szánnak a fejlesztésekre.

Vállaljuk, hogy 2025-ben fantasztikus éve lesz a magyar gazdaságnak. Kérem, ne higgyenek a kishitűeknek, az örökké kételkedőknek és a notórius hőbörgőknek sem. Magyarország életképes és erős ország. Megerősödve kerülünk ki a már három éve tartó háború árnyékából is. A következő évben hatalmas gyárak kezdik meg a termelést, sok ezer új munkahely jön létre, a bérek emelkedni fognak, a családok támogatása pedig nő

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő végezetül megköszönte a támogatást, mivel szerinte Soltvadkert mindig is erős támasza volt a nemzeti keresztény kormánynak.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b2) beszédet mond az 53-as főút Soltvadkertet elkerülő szakaszának átadási ünnepségén Soltvadkert határában 2024. december 16-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)