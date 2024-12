Azért, hogy a legkisebbek is részesülhessenek a főváros fejlődéséből, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tárgyalást folytatott többek között a Ferencvárosban tervezett óvodaépítésről is.

A frakcióvezető közösségi oldalán köztett posztjában leszögezte, hogy amikor a fővárosi Fidesz-frakcióval munkának láttak, azt tűzték a zászlójukra, hogy a budapestiek érdekében, a város fejlődéséért fognak dolgozni. Ennek fényében egyeztetett ma Gulyás Gergellyel.

„Bár a főváros vezetése hajlamos megfeledkezni róla, Budapest minden évben százmilliárdos nagyságrendű kormányzati fejlesztések terepe. Ennek része az Egészséges Budapest Program is. Az eddig megvalósult egészségügyi fejlesztések folytatása számunkra is lényegesek” – írja Szentkirályi Alexandra kiemelve, hogy legalább ennyire fontos, hogy a legkisebbek is részesüljenek a főváros fejlődéséből, ezért a következő évben a Ferencvárosban tervezett óvodaépítés is a megvalósítás szakaszába léphet.