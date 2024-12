Újabb részletek derültek ki Till Tamás feltételezett gyilkosáról

Továbbra is tagadja a bűnösségét F. János, aki a gyanú szerint huszonnégy évvel ezelőtt brutálisan agyonverte Till Tamást. A 40 éves férfi nemrég visszavonta beismerő vallomását, majd öt különböző történetről is beszámolt. Ügyvédje szerint a zavaros visszaemlékezéseket a problémás gyermekkor és a gyilkosság idején szedett erős gyógyszerek is előidézhették. A készítmény lehetséges mellékhatásairól Zacher Gábor toxikológus is megszólalt.