Borbély Zoltán közlekedési szakjogász úgy látja, hogy a gyorshajtók megfékezésére irányuló egyik lehetséges megoldás lehetne, hogy a pénzbírsági tarifákhoz hasonlóan eltiltási tarifákat vezetnek be, de azt is elmondta az Infostartnak, hogy több külföldi országban a fokozott ellenőrzéssel és a személyre szabott felelősségre vonással értek el javulást.

Mint arról beszámoltunk, Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti azt az osztrák mintán alapuló javaslatát, amely alapján átmenetileg vagy akár végleg elkobozhatnák az extrém gyorshajtók autóját. A főváros a Budapest legveszélyesebb részeire felszerelt sebességmérő kameráktól is hasonló eredményt remél, az üzembe helyezés első hónapjában összesen 52 926 gyorshajtót mértek be. A javaslat szerint sebességtúllépés esetén első alkalommal hat hónapra lehetne lefoglalni a vétkes gépjárművét, másodszorra viszont már el lehetne kobozni a járművét. Szemben a jelenleg is érvényben lévő pénzbírságos rendszerrel, amely szerint akár 200 ezer forintos pénzbírság és/vagy legfeljebb egyéves eltiltás szabható ki a megengedett legnagyobb sebesség túllépése esetén.

8-9 hónapos eltiltás reális szankció lehet

Borbély Zoltán extrém sebességtúllépésnél reális és megalapozott szankciónak tartja a 8-9 hónapos eltiltást, és az azt követő kötelező utánképzést is. Az elkobzás viszont szerinte nem járható út, mert sok esetben a jármű vezetője, tulajdonosa, illetve az üzemben tartója nem ugyanaz a személy.

Borbély Zoltán elképzelése konkrét példára alapozva úgy festene, hogy ha valaki a megengedett 50 kilométer per órás sebesség helyett 150 kilométer per órával száguldozik az Andrássy úton, akkor az egyéves eltiltás és a 200 ezer forintos pénzbírságot jelentene. Véleménye szerint ennek a tételnek még a szigorításán is el lehet gondolkozni. Úgy véli, ez többet érne, mint, hogy „a nagymama üzemben tartótól lefoglalják vagy elkobozzák azt a járművet, amelyet a 21 éves unoka vezetett szabálytalanul”.

A közlekedési jogász szerint, bár a járművek szabálysértés miatti elkobzása több országban is bevett gyakorlat és valóban sokkal kevesebb halálos közúti baleset történik ezekben az országokban, de ez amiatt van, mert ott fokozottabban működik az ellenőrzés és a személyre szabott felelősségre vonás. Borbély Zoltán nem lát esélyt arra, hogy a jármű elkobzására vonatkozó szigorítás itthon átmenjen jogszabály-módosításként, az extrém sebességtúllépésért járó szankciókban viszont szerinte is lehetnek bizonyos változtatások.

(Borítókép: Oláh Tibor / MTI)