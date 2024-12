A Paksi Atomerőmű eltitkolt mérése szerint melegebb volt a Duna a megengedettnél

Tavaly nyáron bóják jelentek meg a Duna vizén a Paksi Atomerőmű mellett. Sejteni lehetett, hogy a kihelyezett eszközök a folyó melegedését hivatottak mérni, de ez csak most bizonyosodott be. A nyilvánosságra került adatsorokból kiderült, hogy az erőmű mellett a víz hőmérséklete többször is túllépte a dunai élővilág védelmét szolgáló 30 Celsius-fokos jogszabályi korlátot, igaz, ezen a szabályzáson idén lazított az Országgyűlés. Ennek ellenére az atomerőmű újbóli üzemidő-hosszabbítása miatt a probléma most igazán aktuálissá vált.