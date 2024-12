Induljon Budáról is reptéri BKK-busz!

Már az indítási pontot is kitalálták. A civil szervezet javaslata szerint tömegigény mutatkozik a reptéri járatok bővítésére, a Főváros vezetése azonban úgy látja, a közszolgáltatások biztosítása a jelenlegi szinten is kihívások elé állítja a közlekedési társaságot.

A BKK szolgáltatásait úgy bővítené Budapesten a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, hogy ezzel párhuzamosan ez a közlekedési társaság bevételeit is gyarapítsa. A civil szervezet javaslata szerint a főváros budai oldalán is van tömegigény arra, hogy a Deák Ferenc térről induló100E reptéri busz járathoz hasonló módon – első lépésként a Móricz Zsigmond körtérről – is indítsanak Ferihegyre buszokat. Az indulási helyszínt illető indoklás szerint ez Buda egyik belvárosias területe, és van létező buszvégállomása is, ahol lehet fordulni. További lehetséges megállóhelyek lehetnének az Egyetemváros (Petőfi híd budai hídfő), a Boráros tér, a Corvin negyed M és a Népliget Metróállomás.

Utóbbi kettőnél a 100E már azért nem áll meg, mert tele van, noha ezeken a helyeken is érdemes lenne megállni. Kezdetben félórás követéssel lehetne indulni, és ugyanúgy, ahogy a 100E-nél, fokozatosan sűríteni, igény szerint. Mint írják, a befutott távolság, a menetidő és a fordulóidő is a 100E-hez hasonló. A repülőtéren még van rés, két, 10 percenként induló 100E közé be lehet férni egy új járattal. A későbbiekben más járatok indítása is szóba jöhet, pl. a Széll Kálmán térről vagy más, fontos csomópontból.

A 100E repülőtéri járat nagyon népszerű, már egész éjjel és tízpercenként jár, így erős alternatívája a taxizásnak. A VEKE arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a járatok évi több száz millió forint tiszta nyereséget hoznak a BKK-nak még úgy is, hogy a reptér fejpénzt szed minden egyes utas után, és pluszszemélyzetet is kell hozzá biztosítani. A reptéri járatra a jegyár jelenleg 2200 forint (nagyságrendileg ebből 500 forint a Budapest Airportot illeti). A 100E járat egyébként nem számít közszolgáltatásnak, csak külön díjszabással vehető igénybe. Közszolgáltatást ezen a viszonylaton a 200E nyújt.

A Fővárosi Közgyűlés holnapi ülésén döntenek arról, hogy az érvényes ország- és vármegyebérlettel vagy Budapest bérlettel rendelkező utasok 450 forintos BKK-vonaljegy megvásárlásával használhassák a 100E járatot is. A nyereséget csökkentő intézkedést a javaslattevő civil szervezet politikai populizmusnak tartja.

A VEKE felvetését a Fővárosi Önkormányzat és a BKK ismeri. Amint azt a Városházán lapunkkal közölték,





a BKK a 100E esetében is folyamatosan vizsgálja a bővítési, optimalizálási lehetőségeket. Ennek keretében azt kell szem előtt tartani, hogy a BKK adatai szerint a busz használóinak 80 százaléka külföldi, akik elsősorban pesti célpontokhoz szeretnének eljutni a repülőtérről, és a pesti indulópontokat választják a kijutás tekintetében is. Mindezek alapján jóval alacsonyabb lenne a budai használat, ami felveti a jövedelmezőség kérdését, különösen a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében.

A Főváros szerint a gazdaságossági szempontok kapcsán a bővítés további busz- és járművezető-kapacitást igényelne, a hosszabb ideje fennálló munkaerőhiány miatt azonban jelenleg a BKK számára a közszolgáltatások megfelelő teljesítése a prioritás.



Azt is hozzátették, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyalja a város jövő évi költségvetését, „amelynek keretei ­­­­– a kormány elvonásai miatt – minden olyan jól hangzó ötletnek, amelynek költségvetési hatásai is vannak, jelentős korlátot szabnak”.

