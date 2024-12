Valaki egymillió forintért rendelt magának egy ételfutárcégtől Magyarországon

Rekordgyorsan, kevesebb mint 4 perc alatt kiszállított étel, egymillió forintos bevásárlás és közel ezer leadott rendelés egy felhasználótól: több rendhagyó eredmény is született 2024-ben a foodoránál. Az ételkiszállítási szolgáltató összeállításából az is kiderül, hogy milyen ételek a legnépszerűbbek a magyar, osztrák, cseh, norvég, svéd és finn piacokon, illetve miket rendelnek a magyarok leginkább az ünnepi időszakban.

2024-ben több ország állított fel rekordokat a foodora adatai alapján. Az ételkiszállítási szolgáltató Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Norvégiában, Svédországban és Finnországban vizsgálta meg a leadott rendeléseket, amelyekből kiderült, hogy mennyiért és jellemzően mit rendelnek leginkább a felhasználók − tájékoztatott a cég sajtóközleményében.

A legnagyobb értékű rendelést Magyarországon adták le, egy felhasználó ugyanis több mint 1 millió forint értékben vásárolt be a foodorán, ebbe az összegbe belefértek az élelmiszerek mellett alkoholos italok és rágcsálnivalók is. Egyébként ez az extrém rendelés is mutatja, hogy egyre többen intézik már a nagybevásárlásokat is az applikáción keresztül.

Svédország két rekordot is magáénak tudhat. Az egyik étterem például villámgyorsan, 57 másodperc alatt készített el egy Kalifornia tekercset, ami a leggyorsabb éttermi elkészítési időt jelenti. A svédek a kiszállításban is gyorsak: egy Burger King-rendelés mindössze 3 perc 40 másodperc alatt érkezett meg a címre, ezzel beállítva a leggyorsabb kiszállítás rekordját az összes foodora-ország között. Ausztria büszkélkedhet a leghűségesebb felhasználóval, egy foodora PRO-felhasználó ugyanis 2024-ben 954 megrendelést adott le.

Toplistás a pizza, de jönnek fel a saláták is

A legnépszerűbb ételek dobogójára ezúttal is a pizza került fel. Több mint 3,5 millió megrendelést adtak le a foodora-országokban. A különböző nemzetek konyhái közül az amerikai konyha lett a legkedveltebb választás.

Ugyanakkor az egészségesebb étkezés is egyre népszerűbb a felhasználók között: a salátarendelések száma jelentősen, 71 százalékkal nőtt meg az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a fogyasztók egyre inkább törekednek az élvezetek és a tudatos étkezési szokások egyensúlyának megteremtésére.

Jól fogynak az ünnepi kellékek is

Az adatok alapján a felhasználók az ünnepi készülődés során is szívesen választják a foodorát. Magyarországon 2023-hoz képest idén a csokimikulás tarolt a szaloncukorral szemben, ugyanis a Mikulás alakú édességből háromszor, míg a klasszikus ünnepi desszertből csak kétszer annyit rendeltek 2024-ben. Ebben az is segíthetett, hogy a tavalyi kínálat duplája volt elérhető csokimikulásból. Bejgliket tekintve is nőtt a választék, kétszer annyiból lehet válogatni, mint tavaly, ez viszont az örök bejgliháborút nem döntötte el, a diós- és a mákosbejgli-eladások között csupán egy százalék különbség van.

December 23-ig Budapesten egyébként karácsonyfa-rendelésre is lehetőség van az applikáción keresztül, de az ünnepi menüsort is meg lehet rendelni készen. A töltött káposzta például készételként és alapanyagok terén is már most népszerűbb, mint az előző évben.

A lencse és babérlevél év közben ugyan nem túl gyakran kerül a bevásárlókosárba, de rekordmennyiségben fogynak az ünnepek alatt Magyarországon. Az év végéhez közeledve pedig a pezsgőrendelések száma is folyamatosan nő, bár rekordszámokat természetesen szilveszter napján dönt.