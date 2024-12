A Fővárosi Közgyűlés végül elfogadta Budapest jövő évi költségvetését, amelyhez szükség volt a Tisza-frakcióra is. A Fidesz nem támogatta a költségvetést, a Kétfarkú Kutya Párt képviselői pedig már nem tartózkodtak az ülésteremben a döntéskor. A DK, a Párbeszéd és Vitézy Dávidék is megszavazták a büdzsét.

Szentkirályi Alexandra már napközben úgy kommentálta a kialakult helyzetet, hogy „Magyar Péter - Gyurcsány - Karácsony-koalíció, Vitézyvel kiegészülve a főváros törvénytelen csődköltségvetése mögött”.

A képviselők többek között elfogadták a Rákosrendezővel kapcsolatos, Karácsony-Vitézy közös előterjesztést, valamint Ordas Eszter javaslata nyomán cégvezetői pályázat kiírása tárgyában is döntöttek. A budapesti pályaudvarok magánkézbe adását nem támogatják, az Erzsébetvárosban is járó trolik útjának szabadabbá tételét viszont igen. Vitézy Dávid egy dunai folyami uszoda tervének lehetőségét is vizsgáltatná. Béres András javaslatára átment a pirotechnikai eszközök lehetséges korlátozása is szilveszterre.