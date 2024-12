Orbán Viktor elárulta a nagy titkot: így győz majd a Fidesz 2026-ban

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor a Patrióta nevű jobboldali YouTube-csatornának. A miniszterelnök a beszélgetés során kitért Donald Trump győzelmére, illetve arra is, hogy a liberálisok ma már csak Brüsszelben találhatók meg. A kormányfő azt is elárulta, hogyan győz majd pártja a 2026-os választásokon.

A világrendszerváltásról értekezett Orbán Viktor a Patrióták YouTube-csatornának adott interjújának elején. A miniszterelnök szerint mióta Kínát beengedték a WTO-ba (a Kereskedelmi Világszervezetbe – a szerk.), azóta az ázsiai gazdaságok minden korábbi feltételezést meghazudtoló sebességgel fejlődnek. A világban keletkező vagyon áramlása megfordult, a Kelet erősödik, a Nyugat pedig gyengül.

A kormányfő szerint a hidegháború óta két ideológia harca zajlik, a progresszív liberális irányzaté és a patriótáké. A mostani belső küzdelem állása szerint a patrióták állnak győzelemre, a legjobb példája ennek Donald Trump amerikai elnök győzelme a választásokon.

Brüsszel mint Mordor

Orbán Brüsszelt Mordorhoz hasonlította, ahová még utoljára „bevette magát a Sötét Nagyúr, azaz már csak itt vannak liberálisok”. Orbán rámutatott: az elmúlt időszakban bárhol volt választás, ott a patrióták nyertek. Európának tehát egy irányváltást kell végrehajtania, patrióta irányváltást. Európa ugyanis eljelentéktelenedik, gazdasági és más szempontból is.

„El fogunk érkezni ahhoz a kérdéshez is, hogy az ilyen nagyságrendű problémára, amelyekkel ma Nyugaton küzdenek, vajon sikerül-e azoknak a politikai rendszereknek a demokrácia keretein belül választ találniuk” – morfondírozott a kormányfő, aki szerint volt már olyan század, amikor nem sikerült.

Orbán szerint az amerikai republikánusok győzelmével a migrációs politikának vége van, és a genderpolitika is halott, illetve a háborúpárti politikának is megvannak számlálva a napjai. A miniszterelnök szerint az uniós választásokon is a változáspárti erők kerültek többségbe. Ennek ellenére a Manfred Weber vezette Néppárt mégis a baloldallal kötött szövetséget, azaz elárulták a változáspárti szavazókat. Orbán szerint éppen ez hajtja fel őket, mögéjük állnak be a csalódott választók. Szerinte ez a paktum történelmi tett volt, és még sokáig fogják emlegetni. Hozzátette: a magyar ellenzéki pártok mind ebben a paktumban vannak benne.

A kormányfő szerint be fogják darálni a másik oldalt, azok a pártok nem lehetnek hatalmon, amelyek ragaszkodnak a régi dolgokhoz. Csak idő kérdése, hogy a Patrióták adják a többséget Brüsszelben.

„A mi történetünk régi történet”

Orbán Viktor az interjúban Donald Trumppal való kapcsolatára is kitért, mint mondta: az övék már régi történet. Például amikor először indult el Trump az elnöki székért, ő már akkor is kiállt mellette. Most pedig nem volt nehéz ismét rá fogadnia. Hogy miért hitt ebben ennyire, erről úgy fogalmazott: a Nyugat gyökerei azért még mindig a kereszténységbe nyúlnak vissza. Ami természetellenes, azt nem lehet sokáig fenntartani, az egyensúly vissza fog billenni.

Jönni fog valaki, aki azt mondja: elég volt a marháskodásból, köszönjük szépen, mi normális életet akarunk élni

– fogalmazott Donald Trumpra utalva. Hozzátette: Magyarország rövid távon három dolgoban profitálhat Trump győzelméből.

Az egyik, hogy a demokrata kormányzat nem volt hajlandó meghosszabbítani a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Ezt most majd a Trump kormány megköti Magyarországgal. A második, hogy politikai okokból nehezítették a magyarok beutazását is az Egyesült Államokba, ezt is visszaállítják. A harmadik pedig, hogy ismét érkezni fognak amerikai befektetők hozzánk.

Az ukrajnai háborúról

Orbán Viktor szerint a Nyugat eddig 310 milliárd dollárt költött az ukrajnai háborúra. Viszonyításként: a magyar nemzeti össztermék 210 milliárd dollár volt a legutolsó statisztikai adatok szerint. Ez egy hatalmas összeg, amit Amerika nem fog állni a jövőben. Lehet, hogy valamennyit adnak, de ennyit biztosan nem. Innen pedig Európa sem tud adni többet.

Ha nincs pénz, nincs háború. Ha nincs háború, akkor tárgyalás kell. Béketárgyalás. Ennek első lépése a tűzszünet. Én erre várok

– húzta alá a miniszterelnök, aki szerint ezzel eljöhet Magyarországon a békeköltségvetés és a gazdasági növekedés is, amivel mindenki jobban fog járni.

Magyar Péterrel úgy kell beszélni, ahogy a hőbörgőkkel

Az interjúban Orbán Viktor kitért Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére is. Elmondta: Ursula von der Leyen és Manfred Weber mint „keresztszülők” mutatták be Magyart leendő magyar kormányfőként. Elárulta: évek óta próbálják Brüsszelből megbuktatni a kormányát, már korábban például Bajnai Gordont is vissza akarták hozni, de eddig minden ilyen támadást kivédtek.

Magyart Orbán rém kellemetlen alaknak, agresszív hőbörgőnek nevezte, akivel nem lehet értelmesen beszélni. Felidézte, hogy anno is voltak hasonló akciók, például Jakab Péter is krumpliszsákkal hadonászott előtte a parlamentben. A miniszterelnök szerint az embernek szekunder szégyenérzete van, amikor ezeket a durvaságokat hallja és látja. A kormányzó pártnak erre is kell lennie válasza.

„Amikor terézanyásan kell válaszolni, akkor úgy, amikor egy agresszív hőbörgővel kell vitatkozni, akkor úgy” – mondta Orbán, aki ezután rátért arra, hogyan győzhetnek majd a kormánypártok 2026-ban, a következő országgyűlési választásokon.

A 26-os választást meg kell nyerni, remélem, ez úgy is lesz. Biztos vagyok benne, hogy a 25-ös évben végzett munkánk döntő súllyal esik majd latba

– emelte ki a miniszterelnök. Szerinte ha az új gazdaságpolitika sikeres lesz, akkor az emberek látni fogják, hogy van teljesítmény, akkor pedig lesz választási siker is. Ehhez viszont még rengeteget kell dolgozniuk.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. december 21-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)