Összeültek a titkosszolgálati vezetők Magyar Péter és a Magyar Hang miatt

Miután december 8-án bejelentették Damaszkusz elfoglalását a szíriai felkelők, megindult a találgatás: hová tűnt Bassár el-Aszad szíriai elnök. A sajtóban több feltételezés is megjelent az esettel kapcsolatban, többek között a Magyar Hang információi is, amely szerint Ferihegyre érkezett egy szíriai repülőgép, erről pedig Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is posztolt közösségi oldalán. Kiderült, hogy a Magyar Hang információi tévesek, nem érkezett repülőgép Szíriából Magyarországra.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított az ügyben. Kocsis Máté bejegyzése szerint:

A nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén a titkosszolgálatok vezetői részletes tájékoztatást adtak a Magyar Hang nevű baloldali portál és a Magyar Péter által terjesztett álhírről.

Közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy: „A Tisza Párt elnökének közléseire általánosságban is jellemző, felépített, minden részletre kiterjedő valótlanságok a szír repülőgép esetében is kézzelfoghatóak.”

„Különös gond azonban velük, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, melynek kezelésében a szolgálatoknak aktívan részt kellett venniük”

– tette hozzá a politikus, aki szerint nagy gond, hogy számos európai portálon és a közösségi médiában is terjedni kezdett az álhír, aminek következtében „fennállt az esélye, hogy megtorlást hajthatnak végre Magyarországon”.

„Ugyanezekben a napokban támadás érte a damaszkuszi magyar nagykövetséget. A szolgálatok jelenleg is vizsgálják az álhír forrását, közösségi médiás terjesztőit. Magyar Péter hazudozása ezúttal lényegi kockázatot jelentett hazánk nemzetbiztonságára és honfitársainkra” – ismertette a Fidesz politikusa, aki szerint minden értelmes ember számára ma már világos, hogy:

„Nem érkezett szír felségjelzésű gép Magyarországra.

Nem vonult ki a TEK a bukott Aszad elnök védelmére.

Nem írattak alá senkivel semmiféle titoktartási nyilatkozatot.

Magyar Péter szándékosan, több alkalommal ismételte meg a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő hazugságot, félrevezette a közvéleményt.”

Kocsis Máté ezután arról írt, hogy Magyar Péter közösség oldalán megosztott bejegyzése, amelyben azt sérelmezi, hogy nem hívták meg a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, „kirívó tájékozatlanságra utal”, hiszen a bizottság „nem hatóság, nem bíróság, nem átjáróház, nem szoktak érdeklődőket hívni, de még vizsgált személyeket sem, és szigorú szabályai, valamint feltételei vannak a titkos információk megismerésének (amikkel Magyar Péter amúgy sem tud felelősen bánni)”.

Az AH jelenleg magát az ügyet vizsgálja, feltárja az érintettek körét, s nem feladata, hogy a Tisza elnökének színpadot ácsoljon

– fogalmazott Kocsis. „A hozzáértők számára tehát megmosolyogtató Magyar meghívásra való igénye, mely inkább csak arra jó, hogy hangulatot keltsen, és újfent becsapja követőit” – vélekedett.