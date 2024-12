Itt a lista a helyekről, ahol ki lehet kapcsolódni advent utolsó hétvégéjén

Advent utolsó hétvégéjén előkarácsonyozással, dizájnvásárral, karácsonyi hangversenyekkel és gasztroprogramokkal hangolódhatunk az ünnepekre. A MOME Fair dizájntermékei, a Makers' Market különleges ajándéktárgyai és a Kaláka betlehemes koncertje is felejthetetlen élményt ígér.

Advent utolsó vasárnapjához érkeztünk a hétvégén, hamarosan véget ér a nagy rohanás. Hogy hogyan is töltsük ezt a két napot az év végi hajrá közepette? A We love Budapest programajánlója szerint előkarácsonyozás, hangverseny, de az utolsó vásárkörök is szóba jöhetnek.

December 21., szombat

MOME Fair

A MOME Fair a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem dizájnvására, ahol a jelenleg is az egyetemen tanuló művészek alkotásait ismerhetjük meg testközelből, bátran kérdezhetünk tőlük, és nem utolsósorban izgalmas tárgyakkal térhetünk haza. A vásár év közben gyakran tűnik fel a belváros kedvelt helyszínein, karácsonykor azonban a MOME auditóriuma alakul át vásári forgataggá. Ha még nem jártunk a felújított, Zugligeti úti épületben, mindenképp érdemes ellátogatni, a vásár közben pedig zene, forralt bor, közösségi kötés és társasjátékozás gondoskodik a kellemes hangulatról. A gyerekek mézeskalácsot is díszíthetnek, a grafikus hallgatók által készített színezők és a vetítések pedig még inkább segítenek elmerülni a MOME kreatív világában.

Karácsonyi hangverseny a Mátyás-templomban

December 21-én különleges karácsonyi hangverseny koronázza meg az adventi időszakot a Mátyás-templomban. Az ünnepi alkalmon népszerű zeneszerzők művei csendülnek fel, amelyeket a Magyar Virtuózok Kamarazenekar és neves hazai művészek előadásában hallhatunk.

Hurrikan nyitott műhely

Itt az ideje beszerezni a 2025-ös naptárakat, a Hurrikan Press pedig gondoskodott róla, hogy legyen igazi egyedi opciónk is. A saját illusztrációikkal készült falinaptárat december 21-én szerezhetjük be, amikor a nyolcadik kerületi nyomda és műhely egy napra megnyitja kapuit: teával, mandarinnal, valamint izgalmas nyomatokkal – például zinekkel és képregényekkel – várnak.

December 22., vasárnap

Ramazuri Gastro Club a Központban

Évzáró ramazúrival vár mindenkit a Központ advent utolsó hétvégéjén, december 21-én. Az eseményen ünnepi étlap, zamatos natúr borok és jobbnál jobb DJ-k gondoskodnak róla, hogy méltóképp vágjunk neki az ünnepeknek.

Kaláka – Szabad-e bejönni ide betlehemmel?

Amikor a betlehemesek karácsonykor házról házra járnak, üdvözlőversük végén felhangzik a kérdés: „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” Ez a betlehemes játék adja a keretét a Kaláka együttes karácsonyi hangversenyének, amelyen magyar és más nemzetiségű karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, valamint karácsonyi versekre írott Kaláka-dalok csendülnek fel. Ezt december 22-én hallgathatjuk meg a MOMkultban.

Markers' Market

A Makers' Market, Budapest egyik legnépszerűbb alkotói vására az adventi időszakban négy alkalommal vár minket. Idén utoljára december 22-én a Villányi úti Konferenciaközpontba mehetünk nézelődni, ahol közel hetven helyi alkotó kínál magas minőségű dizájntermékeket, többek között ékszereket, kerámiákat, printeket, ruhákat és lakásdekorációs kiegészítőket, valamint számos egyedi ajándéktárgyat. A résztvevők a kortárs dizájn élvonalát képviselik, így nemcsak különleges termékeket szerezhetünk be tőlük, hanem közvetlenül hazai alkotóműhelyeket és kisvállalkozásokat is támogathatunk. A vásár hangulatát karácsonyi workshopok, DJ-szett és finom falatok teszik teljessé.