Szexuális visszaéléssel gyanúsítják a balatonfüredi bencés gimnázium volt apácáját

Újabb szexuális visszaélési ügy került nyilvánosságra, most azonban egy apácáról szólnak a hírek, aki a balatonfüredi bencés középiskolában látott el hitéleti feladatokat. Információk szerint az apáca megalapozottan gyanúsítható kiskorúak veszélyeztetésével, valamint a zaklatás és a hatalommal való visszaélés is felmerült a minap napvilágra került ügyben.

A Pannonhalmi Főapátság és a Nyolc Boldogság Közösség a „minap” eltávolított egy visszaélésekkel gyanúsított apácát a balatonfüredi bencés középiskolából – közölte csütörtöki cikkében a Válasz Online.

Az ügyben érintett, Nyolc Boldogság női szerzetesi ágához tartozó apáca – aki végzettsége szerint hittanár, valamint gyermek- és családvédelmi tanácsadó – két éve került egyházi szolgálatra a Pannonhalmi Főapátság által fenntartott Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményébe, ahol hitéleti feladatokkal bízták meg a délelőtti tanítási idősávban, valamint az esti kollégiumi órákban.

A lap állítása szerint az apáca megalapozottan gyanúsítható kiskorúak veszélyeztetésével, két esetben akár a zaklatás tényállása is felvethető, továbbá utalnak jelek a hatalommal való visszaélés, a verbális és lelki erőszak, illetőleg a toxikus légkör kialakításának gyakorlatára is.

Beszámolók szerint az apáca különösen bizalmas kapcsolatot alakított ki a kollégiumban lakó egyik tanulóval és az ő szűk körével, míg a klikken kívülieket megalázta. „Különösen sok »minőségi« időt töltött két fiúszobában, akár a 22 órai villanyoltás után is velük maradt. Ha megkérték, cigarettát és alkoholt vásárolt a kiskorú diákoknak, a közös iszogatásokra is rendre ő hozta a szeszt” – írja a Válasz Online, hozzátéve, hogy a nővér rendkívül kritikus volt a lányokkal, „gyakran illette őket a prostituált szó népnyelvi változataival”.

„Nem fogadta el, hogy az általa pártfogolt tanuló bárkivel is járjon, több volt barátnőt zaklatott – annak ellenére, hogy szülői oldalról is figyelmeztették, ne folyjon bele ilyen durván a fiatalok magánéletébe. A fiúval való kapcsolata tanár–diák-viszonyból érzelmi függőségbe csapott át; édességet vitt neki a szünetekben, simogatta, puszilgatta az udvaron, közös tetoválásuk is lett, illetve többször felfeküdt szerzetesi ruhában a fiú ágyába, hogy így olvasgassanak” – részletezi a portál, hozzátéve, hogy nyilvánvalóvá vált, az apáca nem képes egészséges határt szabni a diák–nevelő-kapcsolatnak, kivételezett egyházi helyzete miatt azonban a volt iskolaigazgató érinthetetlenként kezelte.

A fenntartó pannonhalmi főapáthoz idén nyáron érkezett bejelentés a nővér ellen, majd Johannes-Maria Poblotzki, a Nyolc Boldogság Közösség nemzetközi elöljárója előzetes egyházi kivizsgálást indított, és az apácát azonnal visszahívták az iskolai munkából. Kiderült, hogy a gyanúsított apáca részéről közvetlen szexuális bűncselekmény valószínűleg nem történt, azonban a közösség elöljárója értesítette a római szerzetesi dikasztérium fegyelmi osztályát, így a nővér egyházi, szerzetesi elbocsátása folyamatban van. Ezt követően a Nyolc Boldogság Közösség értesítette a hatóságokat az ügyről. A rendőrségnél azonban kiderült, hogy november végén már érkezett egy névtelen feljelentés, sőt, már meg is kezdődtek a tanúkihallgatások.

Több bántalmazási ügyet is feltártak

A közelmúltban a katolikus egyházon belüli több botrány és bántalmazási ügy került nyilvánosságra: elsőként Bese Gergő dunavecsei plébánosról derült ki, hogy homoszexuális partikon vett részt, és tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papját érintő súlyos vádak miatt Bábel Balázs érsek szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette Bese Gergőt a papi szolgálat alól.

Néhány hónappal később újabb katolikus papot függesztettek fel a papi szolgálat alól. A kormány által tavaly kitüntetett Pajor András atya ellen azután indított eljárást az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, hogy bejelentés érkezett annak Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatához. A zuglói Kassai téri templom plébánosával összefüggésben a Válasz Online azt írta, hogy az áldozatoktól úgy tudják, nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni, hanem a ministránsfiúk szisztematikus „betörésére”, megalázásra, hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre.

Marton Zsolt váci püspök és Varga László kaposvári megyés püspök után Hortobányi T. Cirill pannonhalmi főapát is bocsánatot kért azoktól, akiket „az egyháza szolgálattevői megsebeztek vagy bántalmaztak”. „Meggyőződésem, hogy a bizalomvesztést, a hitelesség helyreállítását csak nyílt, tiszta kommunikációval és őszinte bocsánatkéréssel lehet orvosolni” – fogalmazott a főapát.