Borbély Zoltán szerint nem a járművet, hanem a gyorshajtót kell megbüntetni

Nagy visszhangot váltott ki Karácsony Gergely főpolgármester javaslata, hogy nálunk is vezessék be az osztrák szabályozást, amely nagy sebességtúllépés esetén első alkalommal a gépjármű hathavi átmeneti lefoglalását, második alkalommal már az elkobzását tenné lehetővé. Az Index által megkérdezett Borbély Zoltán közlekedési szakjogász egyetértett azzal, hogy az extrém sebességtúllépés ellen a mainál is szigorúbban kellene fellépni, de szerinte továbbra is a gyorshajtás elkövetőjét kell szankcionálni, nem pedig a járművet.