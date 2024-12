Lázár János is megszólalt Tarr Zoltán feleségének kirúgásáról

Lázár János is közölte véleményét a szaktárca Tarr Zoltán feleségét is érintő elbocsátási ügyében, és a minisztérium által már korábban megírt átszervezésre hivatkozott. Az építési és közlekedési miniszter azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy valaki aktívan a kormány ellen dolgozzon, főleg, ha annak tisztviselője. A kirúgás tényéről Magyar Péter számolt be a közösségi médiában.