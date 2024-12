Gyanúsítottként hallgatták ki Győrffy Balázst, aki ittasan eltörte egy nő orrát

Gyanúsítottként hallgatta ki csütörtökön a Budapesti Rendőr-főkapitányság Győrffy Balázst az augusztus 23-án hajnalban, Budapest belvárosában történt verekedés miatt, amelyben a volt fideszes politikus eltörte egy nő orrcsontját, és két másik embert is bántalmazott.

Győrffy Balázst csütörtökön gyanúsítottként hallgatta ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mert augusztus 23-án hajnalban, Budapest belvárosában egy szórakozóhelyen egy nőt − és rajta kívül még két személyt − bántalmazott. A nőnek ennek következtében eltört az orra.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a 24.hu-val azt közölte, hogy a nyomozó hatóság egy férfit hallgatott ki gyanúsítottként súlyos testi sértés és kétrendbeli könnyű testi sértés megalapozott gyanúja miatt.

A gyanúsított szabadlábon védekezhet, vele szemben nem volt megállapítható kényszerintézkedés törvényi indoka. Az ügy részleteiről az eljárás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás nem adható

– mondta az ügyész.

Ahogy arról az Index is beszámolt, augusztus 22-én a Fidesz EP-képviselője ittas állapotban konfliktusba keveredett egy nővel, akit a vita hevében meg is ütött. Győrffy Balázs az esetet nem részletezte, de szerinte is „elfogadhatatlan és vállalhatatlan”, amit tett. A botrány után a Fidesz azonnal kizárta a politikust a párt soraiból: A Fideszben világos szabályok és értékek vannak, aki ezeket megsérti, nem lehet a közösségünk tagja – közölte a párt. Győrffy Balázs helyét az Európai Parlamentben Dömötör Csaba vette át.