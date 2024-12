Ilku Miklós emlékeztetett: a koronavírus-járvány alatt az emberek korlátok közé szorultak, sokan akkor kaptak rá az otthoni körülmények között és egyedül is játszható dartsra, a kezdeti lépésekhez pedig Székely Pál videói jelentettek segítséget.

„És mostanra, hogy minden helyreállt a Covid óta, most van ismét egy bumm a darts népszerűségében, és szerintem ennek még nagyon nem értünk a végére, sőt, további óriási potenciál van még ebben a sportágban” – mondta.





Alátámasztandó hangsúlyozta: a sportág kiemelt eseményeinek közvetítési jogait birtokló Sky Sports a jövőben elbukhatja ezt a lehetőséget, tekintve, hogy egy rivális társaság dupla összeget kínált érte, figyelembe véve a sportág rejlő lehetőségeket, annak eladhatóságát és üzleti értékét.

A 20-szoros magyar bajnok Székely Pál a sportági finomságokról adott gyakorlati tanácsokat úgy a könyvben, mint a beszélgetés során, utóbbiban azért kitért arra is, hogy őt picit mindig is zavarta, amikor a dartsot kocsmasportként említették, és még nem is az ebben a vonatkozásban jelzőként használt kocsma miatt.

„Úgy gondolom, sőt, utána is néztem, hogy nincs olyan sport, ami ne kötődne a kocsmához, bármilyen szinten is. Még a futballban is, amikor a sportág őskorában biztos, hogy a kocsmából mentek ki focizni a játékosok. Igazából ilyen alapon minden sport kocsmasport lehetne. Az más tészta, hogy a dartsot alapvetően kocsmában, egy belső térben kezdték el űzni, alkohollal, ez egy ilyen dolog. Én igazából inkább úgy mondanám, hogy van a játék része és van a verseny része” – mondta.

