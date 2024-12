Belgrádban ingyenes lesz a közösségi közlekedés, de megoldható lenne ez Budapesten is?

Belgrádban január elsejétőI ingyen lehet utazni a közösségi közlekedés járművein. Ezt szerdán jelentette be Alekszandar Szapics polgármester.

A városvezető ezt azzal indokolta, hogy az utóbbi években

akkorára nőtt az autóforgalom, ami már szinte elviselhetetlen. Élhetetlenné teszi a várost rendere kialakuló forgalmi dugók sokasága és az ellehetetlenülő parkolás.

A polgármester az 1,7 millió lakosú szerb fővárosban ezzel a döntéssel is szeretné az autósokat a tömegközlekedés felé terelni.

Belgrádban tizenegy villamosvonal, nyolc trolibuszvonal, valamint mintegy kétszáz buszjárat létezik. Egy metróvonal kiépítését a szerb főváros vezetése már évek óta tervezi, ez azonban eddig nem valósult meg.

Budapesten is lehetne ingyenes?

A magyar főváros közösségi közlekedésének ingyenessé tétele nem újszerű felvetés. A 2010-es önkormányzati kampányban az MSZP már egyszer megígérte, hogy 2013-ra ingyenessé teszik azok számára, akik legalább négy éve állandó budapesti bejelentett lakcímmel rendelkeznek vagy itt tanuló diákok. Horváth Csaba (későbbi főpolgármester-helyettes) ezt nagyobbrészt a főváros parkolási bevételeiből, illetve úgynevezett – de végül ki nem jelölt – környezetvédelmi zöldzónák használati díjából fedezte volna. A Fidesz akkori reakciója szerint ilyen „marhaságot utoljára Horn Gyula mondott”.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület vezetője szerint egy ilyen jól hangzó, lakosságbarát döntés hátterében sokkal inkább politikai haszonszerzés rejlik, semmint észszerű szakmai megfontolás. Dorner Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy Budapesten jelenleg több társadalmi csoport számára ingyenes már a közösségi közlekedés (a 14 év alattiaknak és a 65 éven felülieknek, MÁK igazolványosok), de a diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak is közel ingyenes. Azt is megjegyezte, hogy

Ami szinte ingyen van, arra nem vigyáznak.

Az ingyenessé, vagy rendkívül olcsóvá tett szolgáltatások esetében továbbá megfigyelhető a szükségszerűen bekövetkező színvonalromlás. Érdemes egyébként újra felidézni azt a közkeletű megállapítást, hogy semmi nincs ingyen.

A közlekedési szakember aláhúzta, hogy az árakat nézve már évek óta szinte ingyen volt a közösségi közlekedés déli szomszédunk fővárosában, ami azt is jelenti, hogy nem túl nagy bevételről mondtak most le. Azt se felejtsük el, hogy Belgrádban nincs metró, így annak a költsége nem is terhelte a közlekedésre fordított büdzsét.

Budapesten viszont a közösségi közlekedésre elkülönített költségkeret (ez 2025-ben közel 200 milliárd forint) nagyjából 30 százalékát a metró és létesítményei viszik el, ekkora összegről pedig a budapesti városvezetés nem mondhat le. Nem látszik a közlekedésfinanszírozói oldalon az a szereplő, aki az ingyenessé tétel esetén a magyar főváros közösségi közlekedésébe beletenné a metróhálózat működtetését fedező nagyjából 60-65 milliárd forintot.

Semmiképpen nem jó irány az ingyenesség, ezt hívják szocializmusnak

– figyelmeztetett Dorner Lajos.

A közlekedésre szánt 200 milliárd forintnak egyébként csak töredékét fedezi a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel, amely (2022-es adat szerint) nagyságrendileg 28 százalékos arányt jelentett.

(Borítókép: Egy piros villamos Belgrád központjában 2019. július 27-én. Fotó: John Wreford / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)