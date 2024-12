A Tisza Párt közleményében jelezte, hogy péntek reggelre készülnek el az ajándékcsomagok, amit a gyermekotthonokban nevelkedők számára állítottak össze. A Legyél a változás! Egyesület kamionja péntektől hétfőig szállítja ki a több százezer forint értékű játék- és ruhacsomagot. Magyar Péter kiemelte, hogy „a sok millió jóérzésű magyar ember nevében elvárja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ne akadályozza meg”, hogy személyesen adják át a gyermekotthonoknál az ajándékokat.

Rétvári Bence az Index kérdésére elmondta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság többször is egyeztetett a Tisza Párttal az adományozás lépéseiről, amit nem voltak hajlandóak elfogadni.

Magyar Péter a jogszabályokat megszegve adományozna

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a jogszabály szerint az adományozónak az SZGYF-fel kell megkötnie egy megállapodást, amelynek célja, hogy átlátható legyen a folyamat. Az adományozót, és a felajánlást is dokumentálni kell, hogy a gyermekek az életkoruknak, és a ruhaméretüknek megfelelő adományt kapjanak. Emellett a tárgyak szavatosságát, és állapotát is ellenőrzik.

A SZGYF kész volt az együttműködésre, az adományozásról szóló szerződésmintát is elküldték Tisza Pártnak, így már kedd reggel a hálózat központjába szállíthatták volna az adományaikat. A feltételeket nem voltak hajlandóak elfogadni, és nem írták alá a megállapodást, ami eddig még soha nem okozott problémát egyetlen adományozónak sem.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt egyesülete egy általuk összeállított lista alapján szerette volna kiszállítani a fejajánlásokat, Magyar Péternek is biztosítva az adományátadás lehetőségét.

Egyedül Magyar Péter szervezete nem hajlandó betartani a szabályokat. Mindig olyan feltételeket szabnak, amelyeket az SZGYF a jogszabályban levő kötelezettségei alapján nem tud elfogadni. Ha valóban segíteni akarnának, már rég a gyermekeknél lenne az összes adomány. Sajnos azt látjuk, hogy a politikai haszonszerzés fontosabb, mint a gyermekek, mintha a gyermekotthonok csak díszletnek kellenének ahhoz, hogy Facebook-képek és videók szülessenek

– jelentette ki Rétvári Bence, aki elszomorítónak tartja, hogy karácsonykor nem a gyermekek megsegítése az elsődleges, hanem a politikai haszonszerzés.

Hangsúlyozta, hogy egyértelműek a jogszabályok, amit mindenkinek be kell tartani. Ha az adományozó nem a jogszabályoknak megfelelő kéréseket fogalmaz meg, akkor az SZGYF nem tudja elfogadni. Véleménye szerint fontos lenne, hogy a gyermekek érdekeit vegyék figyelembe, amit láthatóan semennyire nem kezelnek rugalmasan. Az államtitkár szerint a megküldött listát is folyamatosan változtatták, ráadásul az adminisztratív központok címeit is megadtak, ahol nincsenek gyermekek. Több levelezés is zajlott, amelyben újabb és újabb intézmények kerültek be, vagy ki a listából.

„Elég kaotikusnak tűnt a túloldalon a szervezettség, láthatólag nem voltak ismereteik arról, hogy pontosan hova is szeretnének menni, és hol milyen gyermekek vannak. Ezért mondta a Főigazgatóság, hogy járjanak el a jogszabályok szerint, írják alá a megállapodást, vigyék el az SZGYF központjába az adományokat, ott természetesen sajtónyilvánosan is átadhatják ezeket az adományokat, tehát ennek sincs semmilyen akadálya” – tette hozzá az államtitkár.

Szándékosan generálják a feszültséget

Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a SZGYF központjába egyre durvább hangvételű levelek és telefonok érkeztek a Tisza Párttól.

„Mi úgy látjuk, hogy itt igazából nem az adományozás lényegéről van szó. Az adományozás lényege a gyermekek segítése, a Tisza Párt pedig feszültséget akar gerjeszteni az egész ügy körül. Ha a gyermekeknek akarnának segíteni, már kedden elvitték volna ezeket az adományokat, ami azóta gyermekotthonok nagy részébe is eljutott volna” – jelentette ki Rétvári Bence.

Az államtitkár elmondta, hogy Magyar Péter a sajtó jelenlétében is átadhatta volna az adományokat, viszont a SZGYF felelősséggel tartozik a gyerekeknek, és meg kell nézniük, átválogatniuk az adományokat.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter eszközként használja a gyermekeket ahhoz, hogy mesterségesen politikai hisztériát keltsen.

Mint mondta, Magyar Péternek nem a gyermekotthonok előtt kellene politizálnia karácsony előtt. Ha valóban segíteni szeretnének, úgy az adományokat már kedden leadták volna SZGYF központjában. Az államtitkár szerint a céljuk, hogy ezzel az üggyel is rájuk irányuljon a figyelem, és a hírekbe kerüljenek.

A gyermekotthonokban élőknek is nyugalomra lenne szükségük

Révári Bence úgy fogalmazott, hogy a gyermekotthonok vezetői is tudják, hogy a jogszabály szerint az adományok csak az SZGYF-fel kötött megállapodás után kerülhetnek a gyermekotthonokba. Nem hinné, hogy bárki ízlésesnek tartja, ahogyan a gyermekotthonok vezetőit, és a gyermekeket is nehéz helyzetbe hozzák a konfliktussal.

Pontosan nem tudják, hogy Magyar Péter és pártja melyik intézménynél tűnik fel péntektől, de a gyermekotthonok vezetői ismerik a szabályokat, és ennek fényében kezelik majd a helyzetet. „Nekünk fontos, hogy a karácsony békés legyen a gyermekotthonokban. Ezeknek a gyermekeknek nagyon nehéz előéletük van. Az intézményeknek és a gyermekeknek sem jó, hogyha valaki feszültséget gerjeszt.”

Rétvári Bence hozzátette, hogy a gyermekotthonoknál folytatott akciók idején több civil fenntartó is elmondta, hogy elsősorban a gyermekekre kell figyelemmel lenni, és kifejezetten árt nekik, ha a politikai tőkekovácsolás eszközeként tekintenek rájuk.

Óbudán és Fóton is vita volt Magyar Péter adományozása miatt

Magyar Péter az óbudai Szilágyi Erzsébet gyermekotthont kereste fel péntek reggel, hogy átadja a Legyél a változás alapítvány nevében az adományokat. A intézmény vezetője nem engedte meg a politikusnak, hogy átadja a csomagokat. A gyermekotthonnál Fülöp Attila államtitkár is jelen volt, aki tájékoztatta Magyar Pétert, hogy az adományokat nem vehetik át, mivel nem voltak hajlandóak megkötni az ajándékozásról szóló szerződést.

A Tisza Párt elnöke és az államtitkár között ezután egy kisebb vita bontakozott ki. Magyar Péter szerint azért nem vitték a központi helyre az adományokat, mivel nem látták biztosítottnak, hogy azok valóban eljutnak-e a gyerekekhez. A politikus azt is kifogásolta, hogy a Fidesz képviselői nemrég közvetlenül is ajándékozhattak.

Fülöp Attila arra kérte Magyar Pétert, hogy ne egy gyermekotthonnál vitassák meg az aktuálpolitikai kérdéseket.

Hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke már rég megkötötte volna a szerződést, ha a gyermekek érdekeit tartaná szem előtt.

A Tisza Párt elnöke péntek délután a fóti gyermekotthonnál sem adhatta át az adományokat. Páger Pál Attila, az intézmény igazgatója arra kérte Magyar Pétert, hogy egyeztessen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. A politikus közölte, hogy továbbra sem hajlandó aláírni a szerződést, majd az ajándékcsomagot kisebb darabokra szedték szét, hogy magánszemélyként tudják átadni őket. A gyermekotthon igazgatója végül engedélyezte, hogy a biciklitárolóba kerüljenek az ajándékok, emellett megígérte a megfelelő helyre továbbítják őket.

Politikai csatatérré váltak a gyermekotthonok

Magyar Péter novemberben jelentette be, hogy országjárásba kezd, amelynek részeként különböző gyermekotthonokba is ellátogat. Első állomása a miskolci Károly utcai gyermekotthon volt. Az intézmény igazgatója tájékoztatta a Tisza Párt elnökét, hogy rajta kívül senki nem mehet be az épületbe, és a stábja sem rögzíthet anyagokat. A politikus végül a Manócska részleg vizesblokkjáról, átázott falairól, és a rozsdás elemeiről is felvételeket osztott meg. Magyar Péter ezután a nyírszőlősi gyermekotthont is felkereste, ahová már nem mehetett be.

A Tisza Párt elnökét a bicskei gyermekotthonba sem engedték be. A döntés miatt Magyar Péter az intézmény előtt kezdett hosszú szócsatába Cséplőné Gönczi Veronikával, a Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójával és Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárral. A politikus végül a Cégénydányádon található lakásotthonokba sem mehetett be.

Menczer Tamás a pécsi gyermekotthon előtt vitázott Magyar Péterrel

Ahogy korábban megírtuk, december 3-án a pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthon előtt esett egymásnak Magyar Péter és Menczer Tamás. A Tisza Párt elnöke azután érkezett Pécsre, hogy az intézmény vezetője meghívta őt. A két politikus vitájának egy járókelő próbált véget vetni.

Magyar Pétert nem jutott be az intézménybe, ugyanis az épület előtt várta a Fidesz kommunikációs igazgatója és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Menczer Tamás szópárbajt vívott a Tisza Párt elnökével, aki lebüdösözte a fideszes politikust, valamint dalra fakadt, miközben előbbi vádjait hallgatta. A két politikus már korábban is üzengetett egymásnak, de most személyesen is elmondhatták egymásnak véleményüket.

Menczer Tamás ellen garázdaság miatt tettek feljelentést, de a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség ezt elutasította. Az ügyész szerint a Fidesz kommunikációs igazgatójának megszólalása „nem tekinthető kihívóan közösségellenesnek, és az arra sem volt alkalmas, hogy másokban riadalmat keltsen”.

Az ügyben még Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő december 6-án a Kossuth rádiónak adott interjújában említette meg a történteket. „Mindannyian ismerünk ilyen agresszív személyeket, rém kellemetlenek, akikkel nem lehet beszélgetni, csak leállítani őket. Menczer Tamás leállította ezt a rém kellemetlen politikát” – mondta Orbán Viktor. Szerinte Menczer Tamás azt tette, amit egy kommunikációs igazgatónak tennie kell, tehát „leállította az agresszív stílusú politikai ellenfelet”.

Aggódnak a gyermekvédelmi intézmények

Magyar Péter látogatását követően öt különböző gyermekvédelmi és szociális intézmény közös nyilatkozatott adott ki, melyben azt írták: „A pártpolitikai uszítások kereszttüzébe került gyermekek, fiatalok és a gyermekvédelem hivatását vállalók állandó belső és külső feszültségeknek vannak kitéve, folyamatos szorongást élnek át. Elveszítik a rendszer és az egymás iránti bizalmukat. Ez pedig alapjaiban rengeti meg a biztonságérzetüket és a biztonsághoz való jogukat”.

Arra kérnek „minden politikai és közéleti szereplőt, véleményirányítót, hogy tisztelje a gyermekek, fiatal felnőttek és a róluk gondoskodók méltóságát, valamint az őket megilletőjogokat”.

A közös nyilatkozatot a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Boldog Gyermekkor Hálózata, a Baptista fenntartású Országos Szociális Intézményfenntartó Központ és az ÁGOTA Alapítvány írta alá.

(Borítókép: Rétvári Bence 2024. szeptember 13-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI)