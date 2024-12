Kihívta egy szekszárdi nő a rendőröket, hogy bántalmazzák, pedig csak TikTok-kihívást teljesített

Egy Tolna vármegyei kistelepülésen élő nő hívta december 18-án az esti órákban a rendőrséget, mert elmondása szerint párja bántalmazta. A szekszárdi rendőrök rövid időn belül a megadott címre mentek, ahol egy erősen ittas nő fogadta őket.

A bejelentő először nem is akarta magát igazolni az egyenruhásoknak, hosszasan győzködték, többszöri felszólítás után végül elmondta, hogy ki is ő valójában. A néhány perces beszélgetés alatt a nő elismerte, hogy igazából őt senki sem bántotta, sőt a házban is egyedül van.

Elmondta, hogy egy TikTok-kihívásban vesz részt, ezért állította a bejelentésekor valótlanul, hogy bántalmazták.

Az adatgyűjtésen kiderült az is, hogy a 28 éves nőnek nem először gyűlt meg a baja a rendőrökkel, ugyanis már többször intézkedtek vele szemben azért, mert valótlan tartalmú bejelentést tett. A Szekszárdi Rendőrkapitányságon ezúttal szabálysértési eljárást indítottak ellene.

A rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy a segélyhívó központokat és a rendőrség tevékenységirányító központjait ne terheljék valótlan bejelentéssel, a 112-es segélyhívót szigorúan csak vészhelyzet esetén hívják. Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak. A 112-es segélyhívó használatáról ebből a videóból is lehet tájékozódni.