Az egyik dolgozó szerelt rejtett kamerát a váci uszoda öltözőjébe

A Váci Sport Kft. egyik dolgozója faliórába rejtett kamerát szerelt a váci uszoda öltözőjében. Az intézmény elbocsátotta a munkavállalót, akivel szemben a rendőrség is eljár.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, sportoló gyerekek találtak rejtett kamerát Vác uszodájában péntek este, a helyszínre a rendőrség is kiszállt, ismeretlen elkövető ellen indult eljárás tiltott adatszerzés gyanúja miatt. Az esetről Makrai Zsolt, a város egyik önkormányzati képviselője számolt be, aki szorgalmazta, hogy vizsgálják át az önkormányzat többi sportintézményének öltözőit is.

Most az is kiderült, a Váci Sport Kft. egyik dolgozója volt a tettes, akit azonnal elbocsátottak – jelentette be a Váci Sport Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán.

Gulyás Zoltán Váci Sport ügyvezetője a kamera megtalálását követően egy biztonságtechnikai céggel is átvizsgáltatta az egész épületet, de több kamerát nem találtak. A héten a váci sportcsarnok és a stadion átvizsgálása is megtörtént, ott sem találtak illegális adatgyűjtésre alkalmas eszközt.

A dolgozók a hét elején egy oktatáson is részt vettek, ahol a biztonságtechnikai szakértők megmutatták, hogyan lehet az illegális adatgyűjtésre alkalmas eszközöket megtalálni. A Váci Sport Kft. elbocsátott dolgozójával szemben a rendőrség jár el. A Váci Sport Kft. a jövőben is mindent megtesz a sportolók és az uszoda vendégeinek biztonsága érdekében.