Meghalt a híres magyar virológus

Hetvennégy éves korában meghalt Salamon Pál virológus. A nyíregyházi születésű, elismert szakember hosszú betegség után hunyt el. Emlékére Gödöllőn, december 23-án mutatnak be szentmisét.

Hosszan tartó betegség után, december 16-án 74 éves korában meghalt Salamon Pál virológus, kutató. A tudós szakterülete a növényvírusok rendszertana és patológiája volt.

Salamon Pál Nyíregyházán született 1950. november 25-én, földműves családban. Egyetemi tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán végezte, ahol 1975-ben szerzett okleveles mezőgazdasági mérnöki diplomát növényvédelem szakon. Diplomamunkáját „A burgonya rügydugványvizsgálatok megbízhatóságát növelő vírusdiagnosztikai módszerek" címmel virológiai témában készítette.

Pályafutását 1990 és 1992 között az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetben kezdte, ahol megszervezte és vezette a virológiai laboratóriumot. Doktori címét 2006-ban, a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán szerezte. Fő kutatási területe a burgonyafélék fajain és a vad- és gyomnövényeken Magyarországon megjelenő növényvírusok tanulmányozása volt. Hozzá fűzhető több növényvírus hazai előfordulásának meghatározása és számos új vírus-gazda kapcsolat megállapítása is.

Salamon Pál zöldségnövények (paprika, paradicsom, uborka) nemesítésével is foglalkozott, valamint négy paprikafajta társnemesítésében is feladatokat vállalt. Emlékére Gödöllőn mutatnak be szentmisét,az új Premontrei Apátsági Templomban december 23-án 16 óra 30 perctől – írta az Agroinform.