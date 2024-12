Bombariadó miatt megszakadt egy buli Budapesten, több ezren maradhattak hoppon

Bombariadó volt a Magyar Vasúttörténeti Parkban megrendezett The Project: Argy pres. New World at the Railway Park nevű eseménynél, ami miatt a bent bulizó tömeg nagyjából 1 órán át várakozott az épületnél.

A szervezők közleményt adtak ki a Facebookon meghirdetett eseménynél (egyébként közel 9 ezer ember jelezte, hogy részt vesz, vagy érdeklődik a program iránt). Eszerint a december 20-i rendezvénnyel kapcsolatban valaki hamisan állította, hogy bomba van az épületben.

Azt írták:

Egy bombariadót követően a hivatalos szerveknek szabályszerűen kellett egy vizsgálatot lefolytatniuk, ami megkövetelte, hogy a teljes Orient Csarnokot kiürítsük. Nehezen tudjuk szavakba foglalni, mennyire kellemetlen és esetünkben mennyire példa nélküli ez a helyzet. Mindent megtettünk, ami módunkban állt, hogy a vizsgálat minél gyorsabban menjen végbe, és jelenleg is lázasan dolgozunk azon, hogy a Titeket és a fellépőket ért kényelmetlenségeket megoldjuk. Ismeretlen tettes ellen már megindult az eljárás. Türelmeteket és megértéseteket köszönjük.

A bejegyzéshez csatolták az est fő fellépőjének, Argynak az Instagram-üzenetét is, amiben sajnálatát fejezte ki, hogy a hatóságok félbeszakították a bulit, és ezért nem tud fellépni. A kommentelők szerint azonban a szervezők ezzel próbálták leplezni, hogy meg sem jelent az eseményen a DJ. A szervezők az oldalukon ezzel szemben viszont állították, hogy Argy lelépett a helyszínről, és vissza se ment, amiért csalódtak benne.

Nemcsak ezt találták problémásnak a vendégek, hanem a ki- és a beléptetésnél a ruhatárnál is sokat kellett várniuk, valamint kabát nélkül várták meg a hatóságok intézkedését, és sokan így is tudtak csak hazamenni, miután a kabátjuk nem lett meg.

A szervezők egy szombat délelőtti bejegyzésben jelezték, hogy a résztvevők ma délután tudják átvenni azokat az Orient Csarnokban, illetve amennyiben az időpont valakinek nem megfelelő, akkor e-mailben, a kabát részletes leírásával tudja megoldani a ruhatáros kollégákkal a kabátok begyűjtését. Kiemelték, hogy a megadott címen a ruhatárosok egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos kérdésre nem tudnak válaszolni.

Augusztusban egy másik cég rendezvényén jártak pórul az elektronikus zene szerelmesei, miután a Budaörsi Reptéren játszó Boris Brejcha-koncert botrányosan ért véget. Több parkolójegyet értékesítettek, mint amennyi hely volt, a forróságban pedig árnyék hiányában a vízhez jutás sem volt egyszerű feladat. Átverekedve magukat a tömegen, később azzal szembesültek, hogy a pultoknál minimum másfél órás várakozás útján tudnak hozzájutni egy üveg vízhez, amelyért kétezer forintot kellett kifizetni. A szervezők később elnézést kértek a kellemetlenségek miatt, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendőrség közölte a részleteket

Frissítés: cikkünk megjelenésével párhuzamosan kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK), hogy indult-e eljárás ebben az esetben is.

Lapunknak küldött tájékoztatásuk szerint

december 20-án 23 óra 52 perc körül érkezett bejelentés, hogy a XIV. kerületi Vasúttörténeti Parkban megrendezett bulin éjfél után bomba fog robbanni.

A bejelentés alapján a rendőrök a helyszínre kimentek. A Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata az épületet átvizsgálta, robbanóanyagot, illetve robbantásra alkalmas eszközt nem találtak.

Az ügyben a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt ismeretlen tettessel szemben indított büntetőeljárást, gyanúsítotti kihallgatás nem történt.