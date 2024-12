Dúl a kommentháború: Menczer Tamás, Kocsis Máté és Magyar Péter esett egymásnak a magdeburgi tragédia miatt

A magyar belpolitikai életet sem hagyta hidegen a magdeburgi tragédia híre, melyre Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett Kocsis Máté is reagált. A fideszes politikus közösségi oldalán tette közzé gondolatait a karácsonyi vásáron történtekről, 11 halottról és 60 sérültről írt.

Majd leszögezte, hogy „a gyilkos egy szír terrorista. Az első szó a megrendülésé, amiért német családok a halott szeretteiket kapták a fa alá”. Ezek után hangsúlyozta, miért „nem lehet szó Magyarországon a migránsok beengedéséről”. Posztját részvétnyilvánítással zárta: „vigasztalást kívánunk az áldozatok hozzátartozóinak!”

Menczer Tamás több Facebook-bejegyzést is közzétett a magdeburgi tragédiáról, egyben utalva a nyolc évvel korábbi berlini eseményekre is. Ismételten kiemelte, hogy „Magyarországot meg akarjuk védeni a bevándorlástól, valamint a brüsszeli és a magyar bevándorláspárti politikusoktól!” Ezt megelőzően együttérzéséről biztosította az áldozatok hozzátartozóit.

Szombat délelőtt viszont már Magyar Péternek üzent, mondván: „Ez a bevándorlás. Egy őrült terrorista most Magdeburgban mészárolt! Ezért nem engedhetjük, hogy olyanok döntsenek Magyarországról, akik veszélybe sodornák a hazánkat.”

Te ilyen ember vagy. Te azt követeled, hogy tartsuk be a brüsszeli bevándorláspárti szabályokat, mert szerinted azok megvédenek bennünket. Na igen, a németeket is megvédték, ugye?! Szerinted mindenkit be kell fogadnunk! Ezt mondta a te EP-képviselőd!