Az ukrán területeken keresztül Magyarországra érkező energiaellátás elnehezül – ez mértéktartó leírása a helyzetnek Orbán Viktor szerint. A kormányfő szerint sok ország esetében a gáz ipari kérdés, de a gázellátás a háztartások energiabiztonságának kérdése is. Ha kiesik az ukrán útvonal, akkor más kell helyette. A kormányfő kifejtette, ma van egy déli korridor, valamint van saját kitermelésünk, és Romániából is hozunk be. Ha Ukrajna kiesik, Bulgária és Románia segítségével megvannak az útvonalak. Az arra vonatkozó garanciákat megkapta, hogy a bolgárok a barátaink maradnak, és segítenek nekünk, amin persze keresnek is.

Romániában az MVM az E.ON egyik cégét kivásárolta, ennek bonyolult a folyamata, vannak tisztázatlan kérdések, a román miniszterelnök azt kérte, hogy a közvélemény megnyugtatására állítsanak fel egy munkacsoportot, amelyben letárgyalják és bemutatják a részleteket.