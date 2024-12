Az Országgyűlés elfogadta a Büntető törvénykönyv módosítását, amely megszünteti a gyilkosságok elévülését, függetlenül az elkövető életkorától. A törvénymódosítást a Till Tamás-gyilkosság ügye miatt terjesztették elő, és 190 képviselő támogatta egyhangúlag. Ezenkívül az Alaptörvény legújabb, szám szerint tizennegyedik módosítása is megjelent a Közlönyben.

Újabb törvénymódosítást fogadott el a napokban az Országgyűlés, és ennek megfelelően a péntek este megjelent Magyar Közlönyben rögzítették a Büntető törvénykönyv módosítását.

A Közlönyben megjelent szöveg szerint a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 109. paragrafusának 4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (3) bekezdés b) és c) pontjában írt esetben a büntethetőség elévülése határidejének számításánál az ott meghatározott időtartamok az irányadók.

Bekerült egy kiegészítés is, amely szerint a visszaesőkre vonatkozó rendelkezések szempontjából a 2. és 3. bekezdésben meghatározott időtartamok az irányadók. A törvény 2025. január 1-jén lép hatályba.

Till Tamás-ügye miatt módosult a Btk.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, továbbra is tagadja bűnösségét F. János, aki a gyanú szerint huszonnégy évvel ezelőtt brutálisan agyonverte Till Tamást. A 40 éves férfi nemrég visszavonta beismerő vallomását, majd öt különböző történetről is beszámolt. Ügyvédje szerint a zavaros visszaemlékezéseket a problémás gyermekkor és a gyilkosság idején szedett erős gyógyszerek is előidézhették.

A Kecskeméti Járásbíróság letartóztatta F. Jánost, aki a gyanú szerint huszonnégy évvel ezelőtt brutálisan agyonverte az akkor 11 éves Till Tamást. Ezt Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője is megerősítette, és elmondta, hogy a nyomozási bíró a gyanúsított férfi letartóztatásáról döntött, mivel fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye.

A nyomozás részleteivel kapcsolatban megkeresték a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget, ahol Kövecs Máté helyettes szóvivő azt közölte, a nyomozás érdekeire való tekintettel nem kívánnak tájékoztatást adni.

F. János – bár korábban beismerte tettét – most tagadja a gyilkosságot. A férfit 30 napra a Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították. Amikor az elítélt kilépett a tárgyalóteremből, a portál megkérdezte, hogy miért követte el a gyilkosságot, amin meglepődött, de nem válaszolt. Később kiderült, hogy a bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, azonban a védő és a gyanúsított fellebbezett.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője leszögezte: a bűn sosem maradhat büntetlenül, Till Tamás meggyilkolása ügyében igazságot kell tenni. Kocsis Máté kiemelte, nagyra becsülik, hogy a rendőrség ennyi idő elteltével felderítette a borzalmas esetet, és elfogta az elkövetőt. Szerinte a büntetés már az igazságszolgáltatás feladata.

Már csütörtökön a parlament illetékes bizottsága elé kerül az a törvényjavaslat, amely szerint a kormánypártok törvénymódosítással akadályoznák meg, hogy gyilkosságok elévüljenek, függetlenül az elkövető életkorától. A javaslatot a jövő héten szavazhatja meg az Országgyűlés.

A döntést végül elfogadta az Országgyűlés a Till Tamás-gyilkossággal összefüggésben benyújtott, a Büntető törvénykönyvet módosító javaslatot. A módosítást végül 190 képviselő támogatta, senki sem szavazott ellene, és nem is tartózkodott senki. Heten viszont nem voltak jelen.

Változik Magyarország Alaptörvénye is

A Magyar Közlönyben egyébként egy friss Alaptörvény-módosítás is megjelent, amelynek értelmében tizennegyedik alkalommal írták át Magyarország Alaptörvényét.

Ez utóbbiról szintén a napokban döntött az Országgyűlés, a részletekről akkor már írtunk.

(Borítókép: Till Tamás temetése 2024. december 5-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)