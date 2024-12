Hatalmas jogi vita közepén van Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház művésze, akire két és fél évvel ezelőtt, 2022 nyarán omlott le egy terézvárosi ház tetőszerkezete, amely maga alá temette őt is. Az egykori balett-táncos olyan súlyos koponya- és gerincsérüléseket szenvedett, hogy kerekesszékbe kényszerült.

Tóth Nikolett a napokban egy Facebook-bejegyzést tett közzé, amiben megnevezte a baleset felelőseit, és a háttérben zajló, a sérelemdíj körüli hercehurcáról is írt.

A balettművész a Blikknek a posztjával kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is csak azokra támaszkodhat, akik néha utalnak a számára létrejött alapítványnak a balesete óta, amely kerekesszékbe kényszerítette őt. A biztosítótól csak előleget kapott az elmúlt két évben, de azt a rehabilitációra kellett költenie.

Már a sokadik alkalommal futottunk neki a peren kívüli megegyezésnek. Készült egy szerződéstervezet, ami elvileg mindenkinek jó volt, de a legutolsó próbálkozás is kudarcba fulladt a megegyezésre. Az ügyvédem nagyon nehezen tud kommunikálni a vállalkozóval, aki velem nem hajlandó találkozni, csak a biztosítón keresztül lehet elérni. Legutóbb sem írta alá a szerződést, ezt tanácsolták neki az ügyvédei, illetve szerinte ő is károsult. Javaslom, saját magával szemben is nyújtsa be a kárigényét

– fogalmazott a balerina.

„Úgy vélem, azért nem hajlandó aláírni ezt a szerződést, mert valamilyen mulasztás történt. A biztosító csak addig tud fizetni, amíg a biztosítás hatályos. Ha pedig a bíróság bűncselekménynek minősíti az esetet, az már nem tartozik a biztosítás hatálya alá, így a kifizetett összeget vissza kell fizetni” – tette hozzá Tóth Nikolett.

Mint mondta, a balesete óta teljesen megváltozott az élete, ugyanis költöznie kellett az új állapota miatt, és a rehabilitáció is jelentős anyagi terhet ró rá. „Ezt nem lehet annyiban hagyni. A gyógyulásomhoz elengedhetetlen ez az összeg, ezért júniusban pert indítottunk. Tudtommal azóta nem történt lényegi előrelépés. Az ügyvédem türelme is elfogyott, így most egy újabb keresetet nyújtunk be, amely minden részletre kiterjed” – mondta a táncművész.

Erről írt a közösségi médiában

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elege lett a balesete körüli mizériából Tóth Nikolettnek, akire még 2022-ben omlott rá egy Budapest belvárosi ház tetőszerkezete, ami után a súlyos sérülések miatt kerekesszékbe kényszerült, és azóta sem történt előrelépés az ügyében.

„Itt, ezen a ponton lett elegem!” – kezdte a bejegyzését az egykori balettművész, aki elárulta, bár már a baleset napján elkezdődött a rendőrségi nyomozás, számára érthetetlen módon az a mai napig nem került át vádemeléssel az ügyészségre.

Tudtommal már sok hónapja megvan minden orvosi, műszaki szakvélemény, és ki lett hallgatva mindenki […] érthetetlen, hogy 2,5 év után miért nem került még át az ügy az ügyészséghez.

A posztjában elmesélte azt is, hogy két év alatt nem sikerült peren kívül megegyezniük az építési vállalkozóval, sem annak biztosítójával, ezért sérelemdíj körében polgári pert kezdeményeztek az ügyvédjével, de fél év alatt még nem írtak ki nekik erre tárgyalási időpontot.

„Ahogy a médiában a per beadásának a híre megjelent, megkeresték az ügyvédünket, hogy mégiscsak egyezzünk meg valahogy” – írta, hozzátéve, hogy az építési vállalkozó az ügyvédjén keresztül lépett vele kapcsolatba, miután nem volt hajlandó találkozni vele. Így született egy szerződés, egy mindkét fél számára megfelelő összegű sérelemdíj kifizetéséről, azonban a vállalkozó a szerződést több hónapos huzavona után mégsem írt alá.