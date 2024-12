Megérkezett a havazás, baleseteket és fennakadásokat okozott az utakon

A vasárnap esti havazás Budapesten és Pest vármegyében is fennakadásokat okozott. Budaörsön árokba csúszott egy menetrend szerinti busz, emellett Pécelen és Óbudán is az időjárás miatt történt baleset. Dobogókőnél több autó is elakadt a hóval borított úton. A katasztrófavédelem és a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. is több óvatosságot kér a közlekedőktől.