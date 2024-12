Jön a havazás Budapesten is, figyelmeztették a lakosságot

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. figyelmeztette a lakosságot, hogy az előrejelzések szerint órákon belül hóesés érkezik Budapestre, és több kérést is megfogalmaztak feléjük.

Az Indexhez is eljuttatott közleményükben azt írták, hogy „az aktuális előrejelzések alapján órákon belül akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat Budapesten. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek ezért kéréssel fordul a fővárosi autósokhoz: kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak – saját és a fővárosban közlekedők testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.

Kérik egyúttal, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – lehetőség szerint

azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.

Hozzátették: az FKF Köztisztasági Divízió még a csapadék megérkezését megelőzően preventív szórást végeztek, hogy a hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását. Mint írták, Budapest útjait az FKF a rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF hangsúlyosan felhívta a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére,

hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Az FKF a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra! Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Végül megjegyezték, hogy fontos tudni: a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Mindeközben a Hungaromet Zrt. is megosztott egy térképet azzal kapcsolatban, hogy az ország mely területein várható havazás.

A Magyar Közút is tisztogatni fog az ünnepek alatt

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy vasárnap reggeli közleményben ugyancsak bejelentette, hogy vasárnap „késő délutántól az ország több térségében is havazás kezdődik. A változó intenzitású és kiterjedésű havazás a következő napokban számos vármegyét érint majd, így a Magyar Közút is országszerte végzi majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat”.

Mivel a következő napokban is sokan lesznek majd az utakon, ezért a közútkezelő azt kéri a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken és vezessenek a szokásosnál is lassabban, óvatosabban és még utazás előtt tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon

– írták.

Kitértek arra is, hogy az előrejelzések alapján vasárnap elsősorban Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében várható havazás, de az ország északkeleti területein is számíthatnak a közlekedők kisebb mennyiségű friss hóra.

Hétfőn a nyugati, északnyugati és északkeleti területek kivételével gyakorlatilag bárhol várható változó intenzitású havazás, a legtöbb hóra a magasabban fekvő területeken lehet számítani majd.

„A Magyar Közút már több mint egy hónapja, november 10-e óta dolgozik téli munkarendben, melynek során eddig csaknem 36 ezer tonna sót és több mint 2,7 millió liter kálcium-klorid oldatot” juttatott ki „a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái során a 31 ezer kilométeres országos közúthálózatra” – fogalmaztak, majd szintén leírták, hogy milyen sorrendben avatkoznak be az egyes utakon havazás esetén.

„A Magyar Közút minden rendelkezésére álló eszközzel és szakemberrel azon fog dolgozni 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban, hogy az ünnepi időszak alatt is biztonságosan használhassák a közlekedők a kezelésükbe tartozó utakat. Ugyanakkor arra kérik a közlekedőket, hogy csak téli gumival felszerelt járművel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról a www.met.hu-n, illetve az aktuális közlekedési helyzetről, útviszonyokról, ezt a www.utinform.hu oldalon. A Magyar Közút arra is figyelmeztet, hogy a következő napokban jelentős forgalomnövekedés várható az ünnepi időszak miatt valamennyi közúton, ezért számoljanak hosszabb menetidővel és a szokásosnál is vezessenek óvatosabban, körültekintően” – zárták a közleményt.